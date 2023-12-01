Під Одесою висихає лиман: екологи назвали причини

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Юго-Западного округу.

Хаджибейський лиман знаходиться в 7 кілометрах від Одеси. Його дно покрито слоем черного ила, що володіє лікувальними властивостями.

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Для виявлення преграда, що захищає вільне водотоку Хаджибейського лимана, в жовтні поточного року була створена комісія з представників Одеської ОГА, сільрад Одеського району, Державного підприємства «Укрриба», Одеського рибоохоронного патруля, Одеського державного екологічного університету. Поводом стало багаточисельне звернення людей в екоінспекцію.

Комісія обстежила стан верхівки і дамб Хаджибейського лимана і знімала:

Зниження рівня води в лимане від села Йогорівка до села Паліївка.

В районі Егоровки взагалі відсутній водоток, що привело до повного пересиханню водоєму.

В районі Хомінки вода відійшла від берега на відстані від 300 до 500 метрів, велика частина води пересохла.

В районі селища Отрадово, Болгарка, Полеевка вода відійшла на 50-100 метрів від берега.

Дамби, рибозащитные сооружения, шлюзи та інші конструкції потребують капітальному ремонті.

Основні причини пересиханія лимана в цьому році:

обмежений водообмін між частинами лимана,

відсутність поступу води з водозбірного басейну реки Свинной,

низька кількість осадків,

інтенсивне іспарення з поверхні Хаджибейського лимана.

“Визначення додаткових факторів, що могли призвести до обміління лиману як і визначення заходів, спрямованих на наповнення водойми, потребують додаткових досліджень, наукового обґрунтування, здійснення оцінки впливу на довкілля”, – повідомили екологи.

Інспекцією ініційовано проведення додаткового дослідження речного стоку для виявлення препятствій, які привели до зміни лимана.

Напомним, в липні цього року екоінспекція вже створила подібну комісію для дослідження причин зміни Хаджибейського лимана. Тоді був встановлений факт пересихання правої сторони лимана. Як відзначають екологи, для вільного водообміну лиманних вод необхідно очистити русла в гідротехнічних сооруженнях. Правда, хто і коли цим буде займатися, – не повідомляється.