Екоконтроль по-новому: на Одещині впровадять сучасні европейські реформи

На Одещині та Миколаївщині розпочинається пілотний проєкт з екологічного контролю для посилення нагляду за станом довкілля у громадах за допомогою сучасних лабораторій та постійної присутності інспекторів. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
У рамках реформи планується відкриття трьох пунктів екологічного контролю на території Південно-Західного округу. Зокрема, пункти будуть розташовані в Одесі, Миколаєві та Первомайську.
У зону контролю цих пунктів потраплять численні громади Одеської та Миколаївської областей, де інспектори будуть контролювати викиди забруднюючих речовин у воду та повітря, а також відстежуватимуть діяльність, пов’язану з використанням природних ресурсів.
Особливу увагу буде приділено виявленню незаконної вирубки лісу, браконьєрства, та інших порушень природоохоронного законодавства. Окрім цього, інспектори братимуть участь в сезонних природоохоронних операціях, як “Новорічна ялинка” та “Нерест”.
Завдяки впровадженню сучасних технологій, зокрема супутникових даних та відкритих баз, нові пункти сприятимуть наближенню екологічного контролю до європейських стандартів.
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