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До уваги водіїв: на важливих трасах Одеської області триває ремонт доріг

До уваги водіїв: на важливих трасах Одеської області триває ремонт доріг

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області інформує про проведення інтенсивних робіт щодо покращення якості низки стратегічно важливих автошляхів для підвищення безпеки руху та ліквідації аварійних деформацій на дорожньому полотні. Основний акцент робиться на транспортних артеріях південного регіону і дорогах з підвищеною інтенсивністю руху.

Особливу увагу дорожники приділяють ділянкам доріг поблизу населених пунктів, на транспортних розв’язках, примиканнях та місцях, де фіксується найбільше ДТП.

Роботи проводяться на таких стратегічних маршрутах:

  • М-05 Київ – Одеса;
  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;
  • М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест);
  • М-27 Одеса – Чорноморськ;
  • М-28 Одеса – Южний;
  • Т-16-06 Контрольно-пропускний пункт «Виноградівка» – Болград;
  • Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове;
  • Т-16-31 Контрольно-пропускний пункт «Табаки» – Болград.

У відомстві зазначають, що ремонтні роботи ведуться без зупинки руху транспорту та закликають водіїв бути максимально уважними у місцях проведення дорожніх робіт та дотримуватись правил дорожнього руху.

Як повідомлялося раніше, на капітальний ремонт ділянок доріг в Одеській області планується витратити понад 800 млн грн.

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