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На Одещині планують запустити міні-асфальтний завод “на колесах”

На Одещині планують запустити міні-асфальтний завод “на колесах”

У Саф’янівській громаді Ізмаїльського району наприкінці серпня планують запустити своєрідний міні-асфальтний завод на “колесах”. Йдеться про рециклер асфальту – установку для ямкового ремонту доріг, яка може бути виконана у вигляді самохідної або причіпної машини.

Про це повідомило видання “ЮгToday” із посиланням на управління ЖКГ Саф’янівської громади.

Для того щоб виготовити суміш, що укладається на дорожнє полотно, обладнання виконує вторинну переробку асфальту, використовуючи для цього матеріали, як шматки або крихта від продуктів фрезерування. Для цього регенератор безпосередньо на місці проведення робіт розігріває майбутні компоненти суміші та ретельно перемішує їх.

За словами керівника управління ЖКГ Саф’янівської громади Петра Делігіоза, вартість обладнання для мобільного міні-асфальтного заводу коштуватиме місцевому бюджету близько 1,1-1,2 млн. грн.

Щоб громада не купувала асфальтобетон у когось, щоб виконати ямковий ремонт певної ділянки, для УЖКГ придбано рециклера вартістю понад мільйон гривень. В громаді останнім часом ями з дорожнього полотна вулиць забираються самотужки, за допомогою робітничих комунальних господарств. А рециклер за годину зможе виготовити на місці до однієї тонни гарячого асфальту, необхідного для робіт.

– розповів Петро Делігіоз.

Нагадаємо, що в Одеській області планують провести ремонтні роботи мосту та дороги сполученням Ізмаїл-Кілія-Вилкове на суму понад 163 мільйони гривень.

Фото ілюстративне

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