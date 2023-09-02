Новости Одессы и Одесской области

Вниманию водителей: на важных трассах Одесской области идет ремонт дорог

Вниманию водителей: на важных трассах Одесской области идет ремонт дорог

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области информирует о проведении интенсивных работ по улучшению качества ряда стратегически важных автодорог для повышения безопасности движения и ликвидации аварийных деформаций на дорожном полотне. Основной упор делается на транспортных артериях южного региона и дорогах с повышенной интенсивностью движения.

Особое внимание дорожники уделяют участкам дорог вблизи населенных пунктов, на транспортных развязках, примыканиях и местах, где фиксируется большее всего ДТП.

Работы проводятся на таких стратегических маршрутах:

  • М-05 Киев – Одесса;
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;
  • М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест);
  • М-27 Одесса – Черноморск;
  • М-28 Одесса – Южный;
  • Т-16-06 Контрольно-пропускной пункт «Виноградовка» – Болград;
  • Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково
  • Т-16-31 Контрольно-пропускной пункт «Табаки» – Болград.

В ведомстве отмечают, что ремонтные работы ведутся без остановки движения транспорта и призывают водителей быть максимально внимательными в местах проведения дорожных работ и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщалось ранее, на капитальный ремонт участков дорог в Одесской области планируется потратить более 800 млн грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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