«До останнього подиху захищав Україну»: на війні загинув стрілець із Ізмаїлу

Сумну звістку повідомив напередодні у Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

«При виконанні бойового завдання зі захисту нашої Батьківщини від російської воєнної агресії в районі виконання бойових завдань загинув стрілець-помічник гранатометника, солдат Валерій Олександрович Степанов», – повідомив він.

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Андрій Абрамченко також розповів, що Валерій Степанов народився в Ізмаїлі. Він був молодшим сином у багатодітній сім’ї, і після закінчення школи пішов працювати, бо треба було допомагати батькам. Він працював скрізь, де була потреба в його вмілих руках, а вільний час віддавав теслярству.

Мати Валерія померла чотири роки тому, а батько через стан здоров’я потребував допомоги. Однак цього року він пішов захищати рідну землю від російських окупантів.

«Вічна слава та вічна памʼять Українському Воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на мирне та вільне майбутнє!», – пише міський голова Ізмаїла.

Загиблого солдата поховають на Алеї Слави на Новому цвинтарі. Час та місце прощання у громаді не уточнили.

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