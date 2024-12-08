Новини Одеси та Одеської області

«До останнього подиху захищав Україну»: на війні загинув стрілець із Ізмаїлу

«До останнього подиху захищав Україну»: на війні загинув стрілець із Ізмаїлу

Військовослужбовець із міста Ізмаїла Одеської області Валерій Степанов загинув на фронті, виконуючи бойове завдання.

Сумну звістку повідомив напередодні у Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

«При виконанні бойового завдання зі захисту нашої Батьківщини від російської воєнної агресії в районі виконання бойових завдань загинув стрілець-помічник гранатометника, солдат Валерій Олександрович Степанов», – повідомив він.

Загиблий солдат із Ізмаїлу Валерій Степанов

Читайте також: На фронті загинув відомий музикант із Одеси

Андрій Абрамченко також розповів, що Валерій Степанов народився в Ізмаїлі. Він був молодшим сином у багатодітній сім’ї, і після закінчення школи пішов працювати, бо треба було допомагати батькам. Він працював скрізь, де була потреба в його вмілих руках, а вільний час віддавав теслярству.

Мати Валерія померла чотири роки тому, а батько через стан здоров’я потребував допомоги. Однак цього року він пішов захищати рідну землю від російських окупантів.

«Вічна слава та вічна памʼять Українському Воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на мирне та вільне майбутнє!», – пише міський голова Ізмаїла.

Загиблого солдата поховають на Алеї Слави на Новому цвинтарі. Час та місце прощання у громаді не уточнили.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Відправила доньку з чоловіком за кордон і пішла у військо: армія очима жінки
    Відправила доньку з чоловіком за кордон і пішла у військо: армія очима жінки

    Їй казали, що жінка має бути на кухні та народжувати дітей. Однак Яна Залевська, відома за позивним «Мультик», вже має донечку і стала вправною пілотесою FPV-дрона. Вона змінює сприйняття чоловіків щодо жінок у війську, адже сама має трирічний бойовий досвід. Попри свій юний вік, дівчина вирішила йти на війну, а колишнього чоловіка відправила за кордон виховувати доньку. Нині Яна відновлюється після важких поранень, які отримала внаслідок влучання ворожого дрону. Але це не заважає дівчині мріяти про професійний жіночий батальйон.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Трамп висловився про війну в Україні у зв’язку з подіями у Сирії
    Трамп висловився про війну в Україні у зв’язку з подіями у Сирії

    Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре заявив про необхідність припинити війну в Україні, розпочавши переговори.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 1019: нічна атака дронами та плани ворога на Покровськ
    Війна, день 1019: нічна атака дронами та плани ворога на Покровськ

    Сьогодні, у неділю, 8 грудня 2024 року, почалася тисяча дев’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. І за вже сформованою традицією воєнних днів «Одеське життя» пропонує увазі своїх читачів коротке ранкове зведення основних подій за минулу добу.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Пам’яті героя України з позивним Chefache
    Пам’яті героя України з позивним Chefache

    В місті Рені, у парку Перемоги, відкрито Алею слави та Пам’ятний знак борцям за єдність та незалежність України. Не можна не помітити багатонаціональний склад небесного війська, про що говорять прізвища полеглих захисників України з Ренійської громади – Коліоглу та Хергеледжи, Ляпчу та Фанаржи, Семененко та Гаврилюк, Власов та Данилов. А ще – Григорян, Раджабов, Григоліа.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Смски на світанку або як сім’я військового чекає його з фронту і зберігає силу
    Смски на світанку або як сім’я військового чекає його з фронту і зберігає силу

    Мільйони українок сьогодні чекають на повернення з фронту чоловіків, синів. Мільйони юних українців – батьків, які захищають свої сім’ї, свою країну. Як знайти сили пережити розлуку, підтримати коханого-воїна, допомогти нашим захисникам і всім, хто потребує участі, розповідає дружина бійця ЗСУ одеситка Лілія Мокряк.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk