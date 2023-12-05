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До Одеси прибули всюдиходи із сусідніх областей

До Одеси прибули всюдиходи із сусідніх областей

Два снігоболотоходи «БОГУН» прибули до Одеської області для посилення роботи рятувальників під час негоди. Спецтехніку передали колеги із Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

“Ми часто повторюємо, що ДСНС – одна велика родина. Це не тільки на словах, а підкріплюється і справою. Наші колеги з Головного управління ДСНС України в Миколаївській області та Головне Управління ДСНС України в Херсонській області передали нам 2 всюдиходи «БОГУН», які ефективні під час таких негараздів, які нещодавно пройшли Одеським регіоном”, – повідомили рятувальники.

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Нагадаємо, нещодавно одеському гарнізону рятувальників західні партнери передали одразу 8 пожежних автомобілів та автоцистерну. Це одне із найбільших поповнень за останній час.

Як повідомляло “Одеське життя”, під час негоди, яка накрила Одеську область 26-27 листопада, ожеледиця перетворила дороги Одещини на ковзанку. Машини та автобуси з’їжджали в кювети, грузли в кучугурах. Стояти в заметах люди були змушені довгими годинами. За дві доби рятувальні групи евакуювали зі снігових пасток близько 2500 людей, у тому числі 162 дитини. Відбуксовано було 849 транспортних засобів, включаючи 24 автобуси та 17 машин швидкої допомоги.

В Одесі частина міських доріг була заблокована деревами, що впали. А на спуску Маринеско автомобілісти через погане зчеплення, траплялося, не могли піднятися нагору. Сніговий буран на Одещині забрав життя шести людей. На трасі Одеса-Кучурган в автомобілі ВАЗ загинув військовий. В Одесі виявлено трупи п’яти замерзлих бездомних.

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