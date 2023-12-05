До Одеси прибули всюдиходи із сусідніх областей

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

“Ми часто повторюємо, що ДСНС – одна велика родина. Це не тільки на словах, а підкріплюється і справою. Наші колеги з Головного управління ДСНС України в Миколаївській області та Головне Управління ДСНС України в Херсонській області передали нам 2 всюдиходи «БОГУН», які ефективні під час таких негараздів, які нещодавно пройшли Одеським регіоном”, – повідомили рятувальники.

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Нагадаємо, нещодавно одеському гарнізону рятувальників західні партнери передали одразу 8 пожежних автомобілів та автоцистерну. Це одне із найбільших поповнень за останній час.

Як повідомляло “Одеське життя”, під час негоди, яка накрила Одеську область 26-27 листопада, ожеледиця перетворила дороги Одещини на ковзанку. Машини та автобуси з’їжджали в кювети, грузли в кучугурах. Стояти в заметах люди були змушені довгими годинами. За дві доби рятувальні групи евакуювали зі снігових пасток близько 2500 людей, у тому числі 162 дитини. Відбуксовано було 849 транспортних засобів, включаючи 24 автобуси та 17 машин швидкої допомоги.

В Одесі частина міських доріг була заблокована деревами, що впали. А на спуску Маринеско автомобілісти через погане зчеплення, траплялося, не могли піднятися нагору. Сніговий буран на Одещині забрав життя шести людей. На трасі Одеса-Кучурган в автомобілі ВАЗ загинув військовий. В Одесі виявлено трупи п’яти замерзлих бездомних.