Одеса отримала у подарунок нову пожежну техніку (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

7 пожежних автоцистерн підвищеної прохідності та 1 автопідйомник, оснащений 22-метровим витягом, отримали рятувальники Одещини від постійних партнерів благодійного фонду The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

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Нещодавно одеські рятувальники отримали від цього благодійного фонду автоцистерну на 12 тонн. Нині це найбільша автоцистерна в Одеському регіоні.

З початку повномасштабного вторгнення ДСНС на Одещині отримали десятки одиниць техніки від західних партнерів України.

Як розповіла речник ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, буквально за останні кілька місяців одеські рятувальники отримали понад 20 одиниць різної техніки від закордонних партнерів фонду Говарда Баффета.

“Дякую нашим партнерам. Це рятувальна техніка: автоцистерни, автопідйомники. Вона потім працює за всіх надзвичайних ситуацій – пожеж, розбору завалів після прильоту ракет окупантів”, – зазначила прес-секретар.

Вона додала, що таку техніку часто передають пожежно-рятувальним станціям, які відкривають у регіоні місцеві громади.

Втім, речник зазначила, що рятувальна техніка також страждає від агресії російської федерації.

“Нещодавно у Білгород-Дністровському районі наші рятувальники працювали після ракетного удару російських окупантів. Коли залунала повторна повітряна тривога, люди змогли сховатися в укритті, а ось дві одиниці техніки постраждали”, – підсумувала Марина Мартиненко.