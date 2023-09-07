Одесою бігають дикі лисиці: ці милі створіння можуть бути небезпечні (відео)

Одесити стали все частіше зустрічати диких лисиць у межах міста. Вони виглядають милими та не бояться людей. Але лисиці небезпечні вони можуть бути переносниками сказу.
Відео зустрічі з тваринами у місті публікують місцеві телеграм-канали.
На першому відео лисиця на 8 станції Великого Фонтану вступила в нерівний бій з котом за корм. Також видно, що почувається тварина вільно і спокійно.
Лисиці не бояться людей, про що свідчить друге відео. Цю красуню з гострою мордочкою зустріли на Шкодовій горі.
Але нагадаємо, що лисиці — тварини дикі й можуть заразити свійських тварин на сказ.
Раніше ми писали, що в Одесі було зафіксовано два випадки сказу серед котів — домашнього та безпритульного.
Фото ілюстративне.