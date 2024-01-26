У двір до одеситів завітав незвичайний гість

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

Мабуть, тварина вирішила шукати їжу під час зими у міському середовищі. А людей лисичка особливо не боїться, тож часто потрапляє до об’єктиву. Фото рудої мордочки публікують у соцмережах.

Водночас наближатися до лисиці небезпечно. Лисиця може бути переносником сказу та інших небезпечних інфекцій, тому не дивно, що багато городян з побоюванням ставляться до таких гостей.

Фахівці рекомендують: якщо ви зустріли у місті лисицю – проходьте повз. Не намагайтеся її гладити чи пригощати чимось смачним. Майте на увазі, здоровий звір на контакт із людиною не піде.

Зазначимо, поява лисиць в Одесі – не рідкість. Так у 2020-му році лисиця влаштувала пробіжку Трасою здоров’я, а ще рудого хижака помітили в Літньому театрі.