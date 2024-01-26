У двір до одеситів завітав незвичайний гість

Мешканці спального району на Таїрова спостерігають за життям лисиці, яке вже близько місяця живе серед людей. Вечорами рудий хижак заходить на прибудинкову територію, гуляє дитячим майданчиком чи навіть залазить на автомобілі.
Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.
Мабуть, тварина вирішила шукати їжу під час зими у міському середовищі. А людей лисичка особливо не боїться, тож часто потрапляє до об’єктиву. Фото рудої мордочки публікують у соцмережах.
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Водночас наближатися до лисиці небезпечно. Лисиця може бути переносником сказу та інших небезпечних інфекцій, тому не дивно, що багато городян з побоюванням ставляться до таких гостей.
Фахівці рекомендують: якщо ви зустріли у місті лисицю – проходьте повз. Не намагайтеся її гладити чи пригощати чимось смачним. Майте на увазі, здоровий звір на контакт із людиною не піде.
Зазначимо, поява лисиць в Одесі – не рідкість. Так у 2020-му році лисиця влаштувала пробіжку Трасою здоров’я, а ще рудого хижака помітили в Літньому театрі.