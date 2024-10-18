День жіночого щастя, паперового пакета та гітари: що ще святкують 18 жовтня

Міжнародний день жіночого щастя

Цей день спрямований на підвищення уваги до поняття жіночого благополуччя та емоційної гармонії. Він символізує визнання права кожної жінки на щастя та самореалізацію в різних сферах життя. Акцент робиться на важливості внутрішньої гармонії, рівності та самоповаги.

Європейський день паперового пакета

Цей день нагадує про екологічну важливість використання паперових пакетів як альтернативи пластику. Він наголошує на зниженні забруднення довкілля та підтримці сталого розвитку. Кампанії, що відзначають цей день, закликають до відповідального використання ресурсів.

Всесвітній день гітари

День присвячений популяризації одного з найвідоміших музичних інструментів у світі. Він підкреслює значення гітари в музичній культурі та її роль у створенні різноманітних жанрів. Шанувальники гітари мають можливість вшанувати інструмент через концерти та майстер-класи.

Міжнародний день легінсів

Цей день привертає увагу до моди та зручності такого елементу одягу, як легінси. Він підкреслює роль легінсів як стильного та практичного елементу гардеробу, що став популярним у всьому світі. Легінси є символом комфорту та універсальності в сучасній моді.

Міжнародний день краватки

День відзначає важливість краватки як символу елегантності та професіоналізму. Це один із головних аксесуарів в діловому та офіційному стилі, що підкреслює індивідуальність. Він також нагадує про історичні та культурні корені цього аксесуара.

День без бороди

Цей день є веселою нагодою для чоловіків поголитися та на деякий час відмовитися від бороди. Він також підкреслює важливість догляду за зовнішністю та різноманітність вибору стилю. Для деяких це можливість підтримати кампанії, що закликають до змін іміджу.

День європейського бобра

Цей день присвячений захисту та збереженню популяції бобрів у Європі. Він підкреслює роль цих тварин у підтриманні екосистеми, зокрема, в регулюванні водних ресурсів. Екологічні організації часто проводять акції з метою збереження природного середовища для бобрів.

Всесвітній день менопаузи

День підвищує обізнаність про менопаузу та здоров’я жінок у цей період. Медичні експерти закликають до ширшого розуміння фізіологічних та психологічних змін, які супроводжують цей етап життя. Основний акцент робиться на підтримці здорового способу життя та своєчасному зверненні до лікаря.

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

Цей день покликаний підвищити обізнаність про глобальну проблему торгівлі людьми. Міжнародні організації закликають до активних заходів щодо попередження та боротьби з цією злочинною діяльністю. Він спрямований на захист прав людини та допомогу постраждалим від торгівлі людьми.

Іменини 18 жовтня

Які сьогодні іменини: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Злата.

Хто з відомих людей народився 18 жовтня

1902 рік: українська оперна співачка-сопрано Марія Сокіл (Рудницька);

1946 рік: український поет, дослідник голодомору в Україні 1932-33 років, політичний та громадський діяч, ліквідатор аварії на ЧАЕС, політичний в’язень СРСР Богдан Скробут;

1987 рік: українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олеся Повх.

Пам’ятні дати 18 жовтня

1009 рік: Храм Гробу Господнього, християнська церква в Єрусалимі, була повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакім бі-Амр Аллахом;

1016 рік: данці перемагають саксів у битві при Ашингдоні;

1081 рік: нормани перемагають Візантійську імперію в битві при Диррахії;

1210 рік: папа Римський Інокентій III відлучає від церкви німецького лідера Оттона IV;

1239 рік: орди хана Батия захоплюють місто Чернігів;

1356 рік: стається базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, внаслідок якого було знищено місто Базель, Швейцарія;

1386 рік: відкривають Гайдельберзький університет;

1596 рік: підписують Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському;

1648 рік: у Бостоні організовують першу у США профспілку;

1667 рік: голландці в Америці засновують Брюкелен;

1672 рік: Бучацький мирний договір Речі Посполитої й Османської імперії;

1748 рік: встановлення другого Аахенського миру, що знаменує закінчення війни за австрійську спадщину;

1851 рік: у Лондоні вперше публікують роман Германа Мелвілла «Мобі Дік»;

1892 рік: відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк);

1893 рік: у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригує своєю першою оперою «Алеко»;

1896 рік: у «Нью-Йорк Джорнел» з’являються перші комікси;

1898 рік: США вступають у права володіння Пуерто-Рико;

1914 рік: у Німецькій імперії засновують рух Schoenstatt;

1918 рік: у Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів утворюють Українську Національну Раду, яка очолює український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 рік: проголошують Чехословацьку Республіку;

1922 рік: консорціумом було засновано Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення у Британії;

1954 рік: Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач;

1955 рік: запускають в дію Каховську ГЕС;

1994 рік: Верховна Рада України скасовує заборону Компартії;

1995 рік: Україна вступає до Ради Європи;

2007 рік: бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, гине 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено.

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