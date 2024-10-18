День женского счастья, бумажного пакета и гитары: что еще празднуют 18 октября

Международный день женского счастья

Этот день направлен на повышение внимания к понятию женского благополучия и эмоциональной гармонии. Он символизирует признание права каждой женщины на счастье и самореализацию в различных сферах жизни. Акцент делается на важности внутренней гармонии, равенства и самоуважения.

Европейский день бумажного пакета

Этот день напоминает об экологической важности использования бумажных пакетов как альтернативы пластику. Он подчеркивает снижение загрязнения окружающей среды и поддержку устойчивого развития. Кампании, отмечающие этот день, призывают к ответственному использованию ресурсов.

Всемирный день гитары

День посвящен популяризации одного из самых известных музыкальных инструментов в мире. Он подчеркивает значение гитары в музыкальной культуре и ее роль в создании различных жанров. Поклонники гитары имеют возможность почтить инструмент через концерты и мастер-классы.

Международный день леггинсов

Этот день привлекает внимание к моде и удобству такого элемента одежды, как леггинсы. Он подчеркивает роль леггинсов как стильного и практичного элемента гардероба, ставшего популярным во всем мире. Леггинсы являются символом комфорта и универсальности в современной моде.

Международный день галстука

День отмечает важность галстука как символа элегантности и профессионализма. Это один из главных аксессуаров в деловом и официальном стиле, подчеркивающий индивидуальность. Он также напоминает об исторических и культурных корнях этого аксессуара.

День без бороды

Этот день является веселой возможностью для мужчин побриться и на некоторое время отказаться от бороды. Он также подчеркивает важность ухода за внешностью и разнообразие выбора стиля. Для некоторых это возможность поддержать кампании, призывающие к изменению имиджа.

День европейского бобра

Этот день посвящен защите и сохранению популяции бобров в Европе. Он подчеркивает роль этих животных в поддержании экосистемы, в частности, в регулировании водных ресурсов. Экологические организации часто проводят акции с целью сохранения природной среды для бобров.

Всемирный день менопаузы

День повышает осведомленность о менопаузе и здоровье женщин в этот период. Медицинские эксперты призывают к более широкому пониманию физиологических и психологических изменений, сопровождающих этот этап жизни. Основной акцент делается на поддержке здорового образа жизни и своевременном обращении к врачу.

Европейский День борьбы с торговлей людьми

Этот день призван повысить осведомленность о глобальной проблеме торговли людьми. Международные организации призывают к активным мерам по предупреждению и борьбе с этой преступной деятельностью. Он направлен на защиту прав человека и помощь пострадавшим от торговли людьми.

Именины 18 октября

Какие сегодня именины: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Злата, Елизавета.

Кто из известных людей родился 18 октября

1902 год: украинская оперная певица-сопрано Мария Сокол (Рудницкая);

1946 год: украинский поэт, исследователь голодомора в Украине 1932-33 годов, политический и общественный деятель, ликвидатор аварии на ЧАЭС, политический узник СССР Богдан Скробут;

1987 год: украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Памятные даты 18 октября

1009 год: Храм Гроба Господня, христианская церковь в Иерусалиме, был полностью разрушен халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом;

1016 год: датчане побеждают саксов в битве при Ашингдоне;

1081 год: норманны побеждают Византийскую империю в битве при Диррахии;

1210 год: папа Римский Иннокентий III отлучает от церкви германского лидера Оттона IV;

1239 год: орды хана Батыя захватывают город Чернигов;

1356 год: происходит базельское землетрясение, самое существенное в исторически-сейсмологических событиях к северу от Альп, в результате которого был уничтожен город Базель, Швейцария;

1386 год: открывают Гейдельбергский университет;

1596 год: подписывают Брестскую унию, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице в условиях подчиненности православных Папе Римскому;

1648 год: в Бостоне организуют первый в США профсоюз;

1667 год: голландцы в Америке основывают Брюкелен;

1672 год: Бучацкий мирный договор Речи Посполитой и Османской империи;

1748 год: установление второго Аахенского мира, знаменующего окончание войны за австрийское наследство;

1851 год: в Лондоне впервые публикуют роман Германа Мелвилла «Моби Дик»;

1892 год: открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго — Нью-Йорк);

1893 год: в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижирует своей первой оперой «Алеко»;

1896 год: в «Нью-Йорк Джорнел» появляются первые комиксы;

1898 год: США вступают в права владения Пуэрто-Рико;

1914 год: в Германской империи основывают движение Schoenstatt;

1918 год: во Львове на собрании украинских депутатов австрийского Государственного Совета и членов Палаты Господ, украинских членов галицкого и буковинского сеймов образуют Украинскую Национальную Раду, которая возглавляет украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи;

1918 год: провозглашают Чехословацкую Республику;

1922 год: консорциумом была основана Британская радиовещательная компания, для создания общенациональной сети радиопередатчиков для национального вещания в Британии;

1954 год: Texas Instruments объявляет первый транзисторный радиоприемник;

1955 год: запускают в действие Каховскую ГЭС;

1994 год: Верховная Рада Украины отменяет запрет Компартии;

1995 год: Украина вступает в Совет Европы;

2007 год: бомбардировка Карачи: нападение произошло на кортеж бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, погибает 139 человек, также более 450 человек были ранены.

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