Одесу струсонув потужний вибух: росіяни атакували балістикою (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Увечері середи, 9 жовтня 2024 року, в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. І за кілька хвилин прогримів досить сильний вибух.
Спочатку моніторингові телеграми-канали повідомили про вихід балістики з території тимчасово окупованого Криму, а пізніше – про ціль на Одесу-Чорноморськ.
Попередньо метою атаки знову стало місто-супутник Одеси.
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Також повідомлялося про вихід балістики у бік Дніпра та про вибухи у місті Павлограді Дніпропетровської області.
У нас зараз чисто, але до відбою краще перебувати в укриттях.
Подробиці стануть відомі пізніше. «Одеське життя» продовжує стежити за подіями і за появи офіційної інформації негайно сповістить про це своїх читачів.
ОНОВЛЕНО 19:28:
Повідомляється про «приліт» в області. На місці видно стовп диму.
ОНОВЛЕНО 20:13:
Після відбою попередньої тривоги та невеликої паузи, знову стало відомо про ракетну небезпеку.
«Одеса-Чорноморськ в укриття!» – попередили Телеграм-канали.
І незабаром одесити знову почули вибух.
Повідомляється про два «прильоти», попередньо у Чорноморську.
Подробиці поки що не відомі.