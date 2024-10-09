Одесу струсонув потужний вибух: росіяни атакували балістикою (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Спочатку моніторингові телеграми-канали повідомили про вихід балістики з території тимчасово окупованого Криму, а пізніше – про ціль на Одесу-Чорноморськ.

Попередньо метою атаки знову стало місто-супутник Одеси.

Також повідомлялося про вихід балістики у бік Дніпра та про вибухи у місті Павлограді Дніпропетровської області.

У нас зараз чисто, але до відбою краще перебувати в укриттях.

Подробиці стануть відомі пізніше. «Одеське життя» продовжує стежити за подіями і за появи офіційної інформації негайно сповістить про це своїх читачів.

ОНОВЛЕНО 19:28:

Повідомляється про «приліт» в області. На місці видно стовп диму.

ОНОВЛЕНО 20:13:

Після відбою попередньої тривоги та невеликої паузи, знову стало відомо про ракетну небезпеку.

«Одеса-Чорноморськ в укриття!» – попередили Телеграм-канали.

І незабаром одесити знову почули вибух.

Повідомляється про два «прильоти», попередньо у Чорноморську.

Подробиці поки що не відомі.