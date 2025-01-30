На Новом рынке в январе

Де ж ті цінники?!

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Жінка подрузі:

– От все мені на нашому Новому подобається. Навіть до цін звикаю. А от ніяк не можу зрозуміти, де ж ті цінники поруч з продуктами!..

– Та не звертай увагу на це. Треба звикнути… Підходь та питай. На Новому ж продавці люблять поговорити, сама знаєш… Тому й цінники – рідкість.

– Дешеві продукти тут теж рідкість… Тому й не пишуть нічого, аби людей не лякати…

А ти тут розповідаєш мені про «поговорити»…

То що з цінами на Новому?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 30-50 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 70-200 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огірки – 110-130 грн;
  • солодкий перець – 70-150 грн;
  • баклажани – 80-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • часник – 140-170 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15 грн.
На Новом рынке в январе, мешки с картошкой
На Новом рынке в январе, овощи
На Новом рынке в январе, еще овощи
На Новом рынке в январе, покупвтели

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-50 грн;
  • лимони – 70-100 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груші – 50-90 грн;
  • грейпфрути – 60-90 грн;
  • апельсини – 80-120 грн;
  • мандарини – 80-120 грн.
На Новом рынке в январе, фрукты
На Новом рынке в январе, тыква
На Новом рынке в январе, зелень
На Новом рынке в январе, цены на картошку
Сколько стоит картошка в Одессе

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 45-90 грн;
  • бринза – 200-270;
  • сир – 100-160.
На Новом рынке в январе, яйца
На Новом рынке в январе, молочка
На Новом рынке в январе, мясо

Про ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 200-220;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на одеському Новому ринку наприкінці року: «Зробіть собі смачно!»

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