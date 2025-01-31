Отже, ловіть для бадьорості духу ранкову порцію одеських анекдотів. І сьогодні ми пошукаємо відповідь на одне животрепетне запитання, а також дізнаємося, що таке кохання і як Сема в театр ходив:

– Що для вас важливіше – кохання чи гроші?

– Кохання, звичайно!

– А що ви любите?

– Гроші…

***

– Сарочка, ну як же я можу виміряти свою любов до тебе?

– Любвиметром!

– А що це?

– Ну, це як напряжометр, але тільки для кохання.

– Гаманцем, чи що?

– Так, але можна і картою!

– Ти що така меркантильна?

– Ні, я просто хочу, щоб задоволення було взаємним!

***

– Сьомо, я чув, ви були вчора в театрі?

– Ну.

– І вам там сподобалося?

– Ну … Найбільше мені сподобалося, коли в кінці роздавали пальта. Я взяв собі три.

Хочете більше анекдотів?