Отже, ловіть для бадьорості духу ранкову порцію одеських анекдотів. І сьогодні ми пошукаємо відповідь на одне животрепетне запитання, а також дізнаємося, що таке кохання і як Сема в театр ходив:
– Що для вас важливіше – кохання чи гроші?
– Кохання, звичайно!
– А що ви любите?
– Гроші…
***
– Сарочка, ну як же я можу виміряти свою любов до тебе?
– Любвиметром!
– А що це?
– Ну, це як напряжометр, але тільки для кохання.
– Гаманцем, чи що?
– Так, але можна і картою!
– Ти що така меркантильна?
– Ні, я просто хочу, щоб задоволення було взаємним!
***
– Сьомо, я чув, ви були вчора в театрі?
– Ну.
– І вам там сподобалося?
– Ну … Найбільше мені сподобалося, коли в кінці роздавали пальта. Я взяв собі три.
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