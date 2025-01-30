Обмеження на банківські перекази

З 1 лютого українські банки вводять нові обмеження на карткові перекази, зокрема й ті, що надсилаються за реквізитами IBAN. Щомісячний ліміт таких транзакцій залежатиме від рівня ризику клієнта, який банк визначатиме самостійно.

Для осіб з високим рівнем ризику встановлено місячний ліміт у 50 тисяч гривень.

Клієнти із середнім та низьким рівнями ризику зможуть здійснювати перекази до 150 тисяч гривень щомісяця, але вже з 1 червня цей поріг знизиться до 100 тисяч гривень.

В НБУ наголошують, що ці обмеження не стосуватимуться переказів між рахунками одного клієнта в межах одного банку. Нові правила стосуються лише тих, чиї доходи не мають документального підтвердження.

Які документи будуть доказами прозорості доходів?

Мова йде про:

довідки ОК-5 та ОК-7;

податкові декларації;

зарплатні відомості;

підтвердження переказів від державних органів;

документи про доходи членів сім’ї або підтвердження волонтерської діяльності.

Окремо контролюватимуть ФОПи, особливо новостворені підприємства, яким ще немає півроку. Банки аналізуватимуть характер, масштаби діяльності та обсяг фінансових операцій. Всі ці зміни передбачені меморандумом банківської системи України та спрямовані на боротьбу з нелегальними фінансовими схемами та зменшенням тіньової економіки.

Штрафи за непроходження повторного ВЛК

Військовозобов’язані, які мають статус «обмежено придатний до військової служби», будуть оштрафовані, якщо не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого. Ця вимога стала актуальною після скасування категорій «обмежено придатний» та «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час». Щоб пройти ВЛК, необхідно отримати направлення у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це можна зробити або за повісткою, або відвідавши центр самостійно.За порушення термінів штрафуватимуть від 17 000 до 25 500 гривень.

Наразі розглядається можливість подовження строку проходження ВЛК через велику кількість осіб, які ще не отримали виклик від ТЦК. До того ж найближчим часом мають запровадити електронні направлення на ВЛК через додаток «Резерв+».

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних та резервістів. Тепер направлення можна отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників

Зміни у виплатах родинам полонених

З 1 лютого набирають чинності зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей». Тепер зарплати військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, будуть збережені та передані їхнім родинам.

Як це працює:

Військовослужбовець має право залишити розпорядження на випадок зникнення або полону.

Якщо такого документа немає, родина отримуватиме лише половину грошового забезпечення.

Гроші розподіляються між:

дружиною або чоловіком;

законними представниками неповнолітніх дітей;

дітьми з інвалідністю;

батьками військовослужбовця.

Половина від зарплати ділитиметься рівними частинами між усіма вказаними членами родини. Якщо таких осіб немає, частина виплат може бути спрямована повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам, опікуном яких є військовослужбовець.

Новий тариф на електроенергію

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про зниження вартості електроенергії майже вдвічі. При споживанні до 2000 кВт на місяць вартість кіловата становитиме 2,64 грн. Повна ставка у 4,32 грн застосовуватиметься лише після перевищення цього ліміту.

Важливі моменти:

Навіть при перевищенні ліміту 2000 кВт за перші 2000 кіловатів діє знижка.

Це не стосується звичайних електрообігрівачів, а лише спеціалізованих систем.

Тариф діятиме з лютого до кінця опалювального сезону – до 30 квітня.

Оновлення бронювання військовозобов’язаних

Для підприємств, які мають заброньованих працівників, важливо провести перебронювання до кінця лютого. Це можуть зробити лише критично важливі підприємства, які забезпечують потреби військових формувань, життєдіяльності населення або функціонування економіки. У разі запізнення з перебронюванням підтвердження статусу доведеться чекати до трьох днів.

Ці зміни матимуть значний вплив на повсякденне життя українців. Тож, рекомендуємо заздалегідь підготуватися до нововведень, стежити за оновленнями законодавства і своєчасно виконувати вимоги, щоб уникнути штрафів і незручностей. Детальну інформацію по кожному з пунктів ви можете знайти у відео на нашому YouTube-каналі.