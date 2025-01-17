Йдуть на витрати заради краси

Одна з оаз у місті Рені – п’ятиповерховий будинок, мешканці якого об’єднані у товариство співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Комфорт-107». Тут ще 13 січня на клумбах цвіли троянди всіляких кольорів – білі, жовті, кремові, червоні.

– У нашому дворі дуже багато квітів, але ще не було такого, щоб троянди радували бутонами, що розкрилися в січні, – захоплено каже Марія Трофименко, членкиня правління ОСББ. – Троянди витримують температуру мінус один-два градуси, а в нас до середини січня нижче й не було – тож кущі продовжують цвісти. Як приємно вийти у двір та побачити таку красу! Знаю, що деякі перехожі спеціально йдуть через наше подвір’я, щоб помилуватися квітами. Звичайно, все це потребує і сил, і коштів. Мешканці будинку купували кущі троянд і у складчину, і кожен окремо. Перед посадкою удобрювали лунки якісною землею. За рахунок ОСББ придбали довгий шланг та вивели труби з підвалу з двох боків будинку – поливаємо клумби під час літньої посухи. Вода для поливу квітів оплачується за рахунок ОСББ. Ми йдемо на такі витрати, бо квіти піднімають настрій. Приємно вийти у двір чи просто визирнути у вікно!

Хризантеми вперше побачились із пролісками

– Останній букет троянд цього сезону я зрізала 10 січня, – розповідає директорка Долинської школи Маріанна Черня. – Це неймовірно: презентувати комусь букет троянд у січні! Зустріли Новий рік на кущах ще й мої хризантеми. Якщо порівняти з минулими зимами, нинішня значно тепліша. Були роки, коли хризантеми навіть не встигали зацвісти – їх вбивали морози. А зараз, у середині січня, ще можна зірвати на букет. Тим часом у мене на подвір’ї на сонячних ділянках вже зацвітають проліски! Хоча раніше первоцвіти радували нас у лютому-березні. Отже це вперше таке – побачились осінні хризантеми з весняними пролісками. Нібито зими й немає.

За моїми спостереженнями, цього року багато весняних квітів ми побачимо раніше, наприклад, вже проклюнулися тюльпани. І все-таки так хочеться побачити цієї зими сніг!

Нікому навіть шубка не потрібна

Зміни клімату помічає і завзята шанувальниця квітів Валентина Шавловська.

– Раніше були сильні морози, ми утеплювали на зиму гранати та інжир, а зараз цього не робимо, нікому «шубка» не потрібна, – розповідає Валентина. – Цьогорічна зима тепла – у нас уже зійшли проліски, хоча ще не розпустилися повністю. З’явилися сходи нарцисів, крокусів, примули. На присадибній ділянці цвіте морозник, він завжди першим відкриває сезон.