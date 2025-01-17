Мандарины на Привозе, январь 2025

По одній ціні

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– Ти диви, які шикарні мандарини!

– Не туди дивишся. Вони шикарні, ціна в них теж шикарна! Пішли дешеві купляти. Он дивись, які дешеві мандарини! По сорок гривень!

Мандарины по 40 гривен на Привозе

– Ой, щось дивне з тією ціною… Таки дуже вже дешеві…

– Ага, дожилися: мандарини по сорок здаються дешевими. До речі, ти помітила: вони з картоплею в одній ціні.

– Це добре чи погано?

– Це реалії нашого Привозу. Завтра може все бути навпаки.

– Як навпаки? Картопля стане дорожчою за мандарини?..

А як з іншими цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-45 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-120 грн;
  • солодкий перець – 40-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Цены на овощи: Привоз, Одесса
Одесский Привоз в январе
Овощи на Привозе, цены в январе
Сколько стоит картошка на Привозе
Одесский Привоз: торговля овощами и зеленью
Картошка на Привозе
Одесский Привоз в январе: цены на овощи
Январские цены на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград –  70-120 грн;
  • хурма –  90-180 грн;
  • мандарини –  40-90 грн;
  • апельсини –  50-90 грн.
Одесский Привоз, фруктовые ряды
Цены на фрукты на Привозе
Мандарины на Привозе, январь 2025

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Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 30-90 грн;
  • бринза – 190-250 грн;
  • сир – 90-140 грн.

Цены на яйца в январе 2025, одесский Привоз

Сколько стоит брынза на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясной корпус одесского Привоза

Привоз: цены на сало

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Сколько стоит рыба на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

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