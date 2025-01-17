По одній ціні
– Ти диви, які шикарні мандарини!
– Не туди дивишся. Вони шикарні, ціна в них теж шикарна! Пішли дешеві купляти. Он дивись, які дешеві мандарини! По сорок гривень!
– Ой, щось дивне з тією ціною… Таки дуже вже дешеві…
– Ага, дожилися: мандарини по сорок здаються дешевими. До речі, ти помітила: вони з картоплею в одній ціні.
– Це добре чи погано?
– Це реалії нашого Привозу. Завтра може все бути навпаки.
– Як навпаки? Картопля стане дорожчою за мандарини?..
А як з іншими цінами на Привозі?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-45 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-120 грн;
- солодкий перець – 40-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 40-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
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Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-90 грн;
- бринза – 190-250 грн;
- сир – 90-140 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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Фото авторки