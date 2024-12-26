Новорічні шоу та різдвяна Коляда: топ-5 подій Одеси 27 – 29 грудня

Звісно, в ці дні буде безліч подій для дітей різного віку. Для них підготували яскраві інтерактивні новорічні вистави.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

27 грудня, 18:00. Різдвяна Містерія. Філармонія

Яскрава велика різдвяна Коляда з неперевершеною оперною дівою Людмилою Монастирською. Музична програма концерту являє собою вишуканий симбіоз фольклору з академічними традиціями, а знайомі кожному українцю теми колядок та щедрівок заграють новими фарбами та експресією гармоній.

Голос Людмили Монастирської підкорював і продовжує звучати у найкращих оперних театрах світу — Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополітен-Опера; за кілька років вона увійшла в чарт провідних оперних зірок XXI століття. Диригент — заслужений артист України, головний диригент Одеської Національної Опери — Василь Коваль.

28 грудня. Шоу «Дракони не сплять». Palladium

Гринч задумав підступний план, щоб зруйнувати святкування Нового Року, але смілива Герміона та її команда друзів не дозволять цьому статися! Кожен учасник стає майже головним героєм мюзикла і отримує фотосесію з улюбленими героями в подарунок. Приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій історії про дружбу, сміливість і магію свят!



29 грудня, 13:00. Шоу «Новорічна головоломка». Palladium

На новорічному балу героїв “Головоломки 2” раптом з’являється Злий Колдун, який заколює всіх і відправляє їх у Царство Снігової Королеви. Лише Радість і Волшебниця Чистильниця пам’яті можуть допомогти змінити ситуацію і перетворити Колдуна на Санта Клауса!

Всі глядачі стануть частиною цієї магічної історії та отримають подарунок — фотосесію з улюбленими персонажами! Не пропустіть можливість стати частиною свята!



29 грудня,13:00. АрхПрогулянка «Околицями Дюка».

На захопливій прогулянці з проєктом «Архітектура Одеси» ви дізнаєтесь історію будинків та їх власників, побачите цікаві куточки та архітектурні скарби Приморського бульвару, Театрального та Воронцовського провулків.

Приморський бульвар – серце Одеси та важлива частина історичного центру.

Бульвар будувався як парадний фасад міста з боку моря і є найбільш значущим ансамблем періоду класицизму. Починаючий від обриву над Військовим узвозом, де розташована садиба Воронцових, бульвар завдовжки два квартали впирається в Стару біржу і повертає в Театральний провулок з його старовинними затишними двориками та унікальними артефактами минулого. Справжня автентична Одеса розпочинається тут.

29 грудня,16:00. Новорічна феєрія. Театр опери та балету

Нова програма поєднає найяскравіші вокальні та балетні номери – фаворити глядацьких симпатій, а також прем’єрні покази! Музика Россіні, Штрауса, Оффенбаха, Легара, Андерсона, Небесного лунатиме на святкових теренах Одеської опери.

Зустріти разом Новий 2025 рік та насолодитися мистецтвом для обраних, вас запрошують солісти опери, солісти та артисти балету, хор театру, хоровий колектив “Перлини Одеси” та оркестр під орудою головного диригента театру, заслуженого артиста України Василя Коваля.

