Одеський зоопарк запрошує усіх на новорічні фотозони (відео)

Напередодні зимових свят в Одеському зоопарку з’явилися спеціально оформлені фотозони. Відвідувачі можуть сфотографуватися на тлі декорацій, створених у святковій тематиці. Одни з таких продемонстрував директор зоопарку Ігор Біляков на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, у зоопарку відвідувачі можуть побачити нове потомство кроликів та подивитися на інших тварин.