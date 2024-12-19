Одеський зоопарк запрошує усіх на новорічні фотозони (відео)

В Одеському зоопарку до зимових свят підготували тематичні фотозони для відвідувачів. Гостей також запрошують помилуватися новонародженими кроликами та іншими тваринами. Про це повідомляється на сторінці директора зоопарку у Facebook.
Напередодні зимових свят в Одеському зоопарку з’явилися спеціально оформлені фотозони. Відвідувачі можуть сфотографуватися на тлі декорацій, створених у святковій тематиці. Одни з таких продемонстрував директор зоопарку Ігор Біляков на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, у зоопарку відвідувачі можуть побачити нове потомство кроликів та подивитися на інших тварин.