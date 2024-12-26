«Щедрика» грали на гамелані, а індонезієць колядував: як українці святкували Різдво на Балі

Колін – зірка українського ком’юніті. Індонезієць, який володіє солов’їною навіть краще за інших українців. Цього різдвяного вечора йому випала найважливіша місія – відповідати за колядки. Він традиційно вбраний у вишиванку та щиро посміхається.

Колін почав вивчати українську два з половиною роки тому. Каже: «Через мову я хочу знати історію цієї країни. Бо треба розуміти, що без неї немає нації». Його пісні звучать на всіх українських святах на Балі: від народних до хітів «Океану Ельзи». Цього разу співав «Нова Радість стала», «Добрий вечір тобі», та «Щедрик».

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«Ми грали колядки та святкували два дні. Це свято важливе, тому що це символ того, що навіть під час війни ми можемо бути світлом, а наші серця завжди з рідною країною. І для мене важливо бути з українцями, бо я став світлом для них», – каже Колін, індонезієць, який вивчив українську.

Святкували традиційно в українських закладах. Це вже третє Різдво української діаспори на Балі. У 2022 році зібралося близько 250 людей. Цього ж разу менше, однак в теплій компанії та за участі екс-посла України в Індонезії – Василя Гамяніна. Він відзначив українських активістів, які роблять внесок у підтримку та розвиток української культури на острові.

Серед відзначених і українка Олександра Смотрицька. Дівчина вивчала індонезійську культуру, а тепер популяризує українську. Вона перша, хто разом з індонезійським традиційним оркестром зіграла на гамелані «Щедрика» і «Добрий вечір тобі, пане Господарю». Відтепер це стало традицією. Нове звучання точно доповнить колекцію виконань твору Леонтовича.

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«Для індонезійців це все нове, це все дуже цікаво, вони дуже відкриті. Однак в нас є багато обмежень щодо діяльності для іноземців в Індонезії. Тут мітинги та акції заборонені, тому підтримуємо Україну через культуру. Сподіваюсь, одного дня ми все ж таки відкриємо тут Український культурний центр, в якому зможемо представляти нашу культуру широко і масово для всіх експатів, іноземців та індонезійців», – ділиться планами засновник українського ком’юніті на Балі Дмитро Піддубний.

До того ж українська діаспора в Індонезії цього року вперше за півстоліття презентувала Україну на міжнародному культурному фестивалі. Там танцювали гопака та грали на бандурі, яку привезли з Австралії. Тоді новини про Україну розійшлися Індонезією. Згодом на Балі відкрили першу українську бібліотеку, яка вже нараховує 265 книжок солов’їною. А на усіх заходах збирають донати на підтримку українських воїнів.

Про те, як Індонезія вплинула на незалежніть України, читайте у нашій статті: Як Україна вплинула на незалежність Індонезії?