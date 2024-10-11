День ветеринарної медсестри та день дівчаток України: що ще святкують 11 жовтня

Міжнародний день ветеринарної медсестри

День вшановує професіоналів, які надають невідкладну медичну допомогу тваринам і підтримують ветеринарів у їхній роботі. Це можливість привернути увагу до важливості їхнього внеску у збереження здоров’я тварин та належний догляд за ними. Професія вимагає великої відповідальності, адже вона поєднує медичні знання з турботою про наших чотирилапих друзів.

Міжнародний день дівчаток

День присвячений підвищенню обізнаності про проблеми, з якими стикаються дівчата у всьому світі, включаючи булінг, дискримінацію, нерівність та насильство. Це час для визнання прав дівчаток на освіту, охорону здоров’я та рівні можливості в суспільстві. Основний акцент робиться на необхідності підтримки дівчаток для реалізації їхнього потенціалу.

Всесвітній день яйця

Цей день нагадує про яйце як один із найцінніших харчових продуктів, багатий на білки та поживні речовини. Він популяризує важливість включення яєць до раціону харчування для здорового способу життя. У цей день проводяться заходи, що підкреслюють користь яйця для здоров’я та його різноманітне використання в кулінарії.

Міжнародний день камінг-ауту

Цей день присвячений підтримці людей, які відкрито заявляють про свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Він нагадує про важливість самовираження, рівності та поваги до прав кожної людини. У цей день акцентується на необхідності створення безпечного середовища для ЛГБТК+ спільноти та боротьби зі стереотипами і дискримінацією.

Іменини 11 жовтня

Які сьогодні іменини: Олександр, Макар, Зінаїда.

Хто з відомих людей народився 11 жовтня

1969 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Тетяна Терещук-Антіпова;

1983 рік — український шахіст, чемпіон світу з шахів (2002, за версією ФІДЕ) Руслан Пономарьов;

1998 рік — український хіп-хоп та реп-виконавець В’ячеслав Дрофа.

Пам’ятні дати 11 жовтня

1138 рік — землетрус в Алеппо забирає життя 230 тисяч людей;

1881 рік — американець Г’юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік — американський винахідник Томас Едісон отримав патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 рік — у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;

1899 рік — починається Друга англо-бурська війна;

1921 рік — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 рік — центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 рік — Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

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