День ветеринарной медсестры и день девочек Украины: что еще празднуют 11 октября

Международный день ветеринарной медсестры

День чествует профессионалов, которые оказывают неотложную медицинскую помощь животными поддерживают ветеринаров в их работе. Это возможность привлечь внимание к важности их вклада в сохранение здоровья животных и надлежащий уход за ними. Профессия требует большой ответственности, ведь она сочетает медицинские знания с заботой о наших четвероногих друзьях.

Международный день девочек

День посвящен повышению осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, включая буллинг, дискриминацию, неравенство и насилие. Это время для признания прав девочек на образование, здравоохранение и равные возможности в обществе. Основной акцент делается на необходимости поддержки девочек для реализации их потенциала.

Всемирный день яйца

Этот день напоминает о яйце как одном из самых ценных пищевых продуктов, богатом белками и питательными веществами. Он популяризирует важность включения яиц в рацион питания для здорового образа жизни. В этот день проводятся мероприятия, подчеркивающие пользу яйца для здоровья и его разнообразное использование в кулинарии.

Международный день каминг-аута

Этот день посвящен поддержке людей, которые открыто заявляют о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Он напоминает о важности самовыражения, равенства и уважения к правам каждого человека. В этот день акцентируется на необходимости создания безопасной среды для ЛГБТК+ сообщества и борьбы со стереотипами и дискриминацией.

Именины 11 октября

Какие сегодня именины: Александр, Макар, Зинаида, Зинаида.

Кто из известных людей родился 11 октября

1969 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Терещук-Антипова;

1983 год — украинский шахматист, чемпион мира по шахматам (2002, по версии ФИДЕ) Руслан Пономарев;

1998 год — украинский хип-хоп и рэп-исполнитель Вячеслав Дрофа.

Памятные даты 11 октября

1138 год — землетрясение в Алеппо уносит жизни 230 тысяч человек;

1881 год — американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;

1887 год — американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую машину для подсчета голосов на выборах;

1891 год — в Стокгольме открывают первый этнографический музей под открытым небом;

1899 год — начинается Вторая англо-бурская война;

1921 год — на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали независимую от русской православной церкви Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ);

1938 год — центральная власть Чехословацкой республики утверждает правительство Карпатской Украины;

2018 год — Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

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