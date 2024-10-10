Чи призначать пенсію, якщо забракло стажу?

Якщо немає навіть 15 років стажу, то після досягнення 65 років людина може претендувати на соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію. Раніше така допомога називалася соціальною пенсією.

Формально така допомога призначається у розмірі лише 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: 2361 грн х 30% = 708,30 грн. Але фактично розмір виплат не може бути меншим, ніж зазначений прожитковий мінімум (згідно з Постановою Кабміну від 26 березня 2008 року №265).

Якщо людина не має інших доходів, то держава дотягуватиме розмір соцдопомоги до 2361 гривні. Таким є і мінімальний розмір звичайної пенсії за віком.

ВАЖЛИВО! Зазначена виплата призначається не завжди – для цього ще треба довести, що людина є малозабезпеченою і не має інших джерел існування. Тобто досягнення 65 років не гарантує, що держава, безумовно, здійснюватиме якусь виплату.

Раніше ми розповідали, як отримати пенсію померлого родича.