День турботи про себе та розчинної кави: свята та події 24 липня

Сьогодні, 24 липня, 882-й день війни в Україні. До Нового року залишилось 160 днів. А ще сьогодні відзначають чимало цікавих свят.
Свята 14 липня
День фінансового працівника
Це професійне свято в Україні відзначають із 2021 року. Його метою є вшанування фінансових працівників та нагадування про їх важливу роль для економічного розвитку та фінансової стабільності в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання.
Міжнародний день піклування про себе
Це свято було засноване у 2011 році у Великій Британії з ініціативи Міжнародного фонду піклування про себе. Його мета – нагадати людям про важливість фізичного, морального та емоційного здоров’я. Турбота про себе включає різні аспекти, такі як здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній відпочинок, а також емоційний та психологічний добробут. Це не лише про фізичне здоров’я, а й уміння висловлювати свої емоції, знаходити час для саморозвитку та відпочинку.
День двоюрідних братів та сестер
Це національне свято США поступово набуває популярності і в інших країнах. Він присвячений визнанню довічних відносин, що виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя.
День народження розчинної кави
Саме цього дня в 1938 році компанія Nestlé приступила до масштабного виробництва розчинної кави. Історія розчинної кави починається з американського хіміка Джорджа Луїса Вашингтона, який у 1909 році створив технологію його виготовлення. Однак саме хімік Макс Моргенталер із компанії Nestlé удосконалив цей процес і зробив напій дуже популярним у всьому світі.
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Пам’ятні дати 24 липня
- 1015 – у боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного з перших російських святих;
- 1198 рік – німецькі хрестоносці розбивають ливів-язичників у битві при Ризькій горі;
- 1534 рік – французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія (Канада);
- 1623 рік – похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;
- 1751 рік – сенат видає указ про підпорядкування Коша Запорізької Січі гетьманові та надсилає його до канцелярії К. Розумовського;
- 1791 рік – членів опозиційного крила якобінської партії позбавляють французького громадянства їхні однопартійці;
- 1911 рік – американський археолог Хайрам Бінгем відкриває в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу;
- 1918 рік – гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальний військовий обов’язок та кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін та спекуляцію;
- 1923 рік – під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;
- 1950 рік – перший запуск з мису Канаверал ракети – німецької Фау-2;
- 1981 рік – в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож та таємних товариств;
- 1990 рік – вперше перед будівлею Київської міської ради поряд з державним прапором УРСР піднімають національний синьо-жовтий прапор;
- 1991 рік – урочисто відкривають пам’ятну таблицю в Батурині на згадку про гетьмана Івана Мазепу.
Цього дня народилися:
- 1967 рік – українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі Дмитро та Віталій Капранови;
- 1971 рік – українська поетеса, письменниця та драматургиня Євгена Чуприна;
- 1976 рік – українська поетеса Ярослава Бабича.