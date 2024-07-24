День турботи про себе та розчинної кави: свята та події 24 липня

Свята 14 липня

День фінансового працівника

Це професійне свято в Україні відзначають із 2021 року. Його метою є вшанування фінансових працівників та нагадування про їх важливу роль для економічного розвитку та фінансової стабільності в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання.

Міжнародний день піклування про себе

Це свято було засноване у 2011 році у Великій Британії з ініціативи Міжнародного фонду піклування про себе. Його мета – нагадати людям про важливість фізичного, морального та емоційного здоров’я. Турбота про себе включає різні аспекти, такі як здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній відпочинок, а також емоційний та психологічний добробут. Це не лише про фізичне здоров’я, а й уміння висловлювати свої емоції, знаходити час для саморозвитку та відпочинку.

День двоюрідних братів та сестер

Це національне свято США поступово набуває популярності і в інших країнах. Він присвячений визнанню довічних відносин, що виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя.

День народження розчинної кави

Саме цього дня в 1938 році компанія Nestlé приступила до масштабного виробництва розчинної кави. Історія розчинної кави починається з американського хіміка Джорджа Луїса Вашингтона, який у 1909 році створив технологію його виготовлення. Однак саме хімік Макс Моргенталер із компанії Nestlé удосконалив цей процес і зробив напій дуже популярним у всьому світі.

Пам’ятні дати 24 липня

1015 – у боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного з перших російських святих;

1198 рік – німецькі хрестоносці розбивають ливів-язичників у битві при Ризькій горі;

1534 рік – французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія (Канада);

1623 рік – похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;

1751 рік – сенат видає указ про підпорядкування Коша Запорізької Січі гетьманові та надсилає його до канцелярії К. Розумовського;

1791 рік – членів опозиційного крила якобінської партії позбавляють французького громадянства їхні однопартійці;

1911 рік – американський археолог Хайрам Бінгем відкриває в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу;

1918 рік – гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальний військовий обов’язок та кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін та спекуляцію;

1923 рік – під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;

1950 рік – перший запуск з мису Канаверал ракети – німецької Фау-2;

1981 рік – в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож та таємних товариств;

1990 рік – вперше перед будівлею Київської міської ради поряд з державним прапором УРСР піднімають національний синьо-жовтий прапор;

1991 рік – урочисто відкривають пам’ятну таблицю в Батурині на згадку про гетьмана Івана Мазепу.

Цього дня народилися: