День Бориса та Гліба: чому не можна займатися важкою домашньою роботою

Святі князі Борис і Гліб: загинули від руки свого брата

Борис та Гліб (у хрещенні – Роман та Давид) – молодші сини київського князя Володимира Великого. Їхніми братами були Ярослав Мудрий, Святополк Окаяний та Святослав.

Історія свідчить, що від батька, князя Володимира, брати отримали спадщину: Борис – Ростов (за іншою версією Володимир-Волинський), Гліб – Муром, а київський престол згідно із законом мав зайняти Святополк. Однак князь-батько цього не хотів – він планував передати владу іншому своєму синові, але не встиг, бо помер. У 1015 престол зайняв Святополк.

Новина про смерть батька застала Бориса в дорозі – він повертався із дружиною з походу на печенігів. Князю запропонували піти на Київ та відібрати престол у Святополка, але Борис не захотів піднімати руку на старшого брата. Святополк ж навпаки – хотів забрати всю владу у свої руки. Від нього спочатку приховували смерть батька, але коли Святополк дізнався про неї, то підіслав до Бориса вбивць – він загинув 24 липня 1015 року у віці 29 років.

Але на цьому Святополк не зупинився – він заманив до себе Гліба, хоч Ярослав і попереджав його про задуми старшого брата. 25-річного Гліба вбили під час молитви про батька та брата.

Погубив Святополк і третього брата – Святослава. Лише 1019 року крапку у цій міжусобиці поставив князь Ярослав, який здолав Святополка. Він поплатився за всі свої тяжкі гріхи: його вразили параліч та божевілля, і він помер у віці 40 років.

Князя Бориса поховали у Вишгороді, у церкві святого Василя, а Гліба – біля гирла річки Смядині, пізніше його мощі також перенесли у церкву Вишгороду. На їх могилі у літописі засвідчено 6 випадків лікування.

Князі Борис та Гліб – перші канонізовані святі. Їх називають князями-страстотерпцями, бо вони загинули не за віру, а за беззлобність та виконання заповідей Божих.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті княгині Ольги.

Про що говорять прикмети на 24 липня

За прикметами цього дня судять, якими будуть погода незабаром та зима:

вранці йде дощ – до сніжної зими;

роса випала і лежить до полудня – буде гроза;

мухи не дають спокою – до тепла;

теплий та сонячний день – зима буде м’якою;

павук плете велике павутиння – почнеться затяжний дощ.

У народному календарі 24 липня – свято Борис та Гліб Літні. Є ще одна назва – Палікопна, вважається, що у цей день блискавка може вдарити у стог сіна та розпочатись пожежу, тож виходити працювати у полі чи на город не варто.

Що не можна робити 24 липня

Не варто відмовляти у милостині та допомозі.

Не слід займатися важкою домашньою роботою – це до безгрошів’я;

Не слід позичати гроші;

Заборонено тиснути пшеницю – закличте пожежу.

Що можна робити 24 липня

У молитвах до святих Бориса і Гліба звертаються з проханнями про захист від ворогів, подолання чвар, звільнення від бід і хвороб.

За звичаєм на Бориса та Гліба збирають ягоди – ожину та пізню малину, а також заготовляють черемху.

Також цього дня прийнято ходити один до одного в гості.

У кого іменини 24 липня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Борис та Роман, Гліб та Давид, Іван, Микола, Христина.

За старим стилем іменини святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга.

Талісманом людини, народженої 24 липня, є сапфір. Цій дорогоцінний камінь, відомий вже дуже давно. Сапфір має потужну небесну енергію. Він давно вважався символом мудрості.