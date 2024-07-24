День заботы о себе и растворимого кофе: праздники и события 24 июля

Праздники 14 июля

День финансового работника

Этот профессиональный праздник в Украине отмечают с 2021 года. Его целью является чествование финансовых работников и напоминание об их важной роли для экономического развития и финансовой стабильности в экономике страны. Финансовые работники обеспечивают стабильность финансовой системы, контролируют движение денежных средств, осуществляют планирование бюджета и обеспечивают его выполнение.

Международный день заботы о себе

Этот праздник был основан в 2011 году в Великобритании по инициативе Международного фонда заботы о себе. Его цель – напомнить людям о важности физического, морального и эмоционального здоровья. Забота о себе включает в себя различные аспекты, такие как здоровое питание, регулярные физические упражнения, достаточный отдых, а также эмоциональное и психологическое благополучие. Это не только о физическом здоровье, но и умении выражать свои эмоции, находить время для саморазвития и отдыха.

День двоюродных братьев и сестер

Этот национальный праздник США постепенно приобретает популярность и в других странах. Он посвящен признанию пожизненных отношений, возникающих между двоюродными братьями и сестрами. Двоюродные братья и сестры часто становятся нашими первыми друзьями, формируя связи еще в детстве, которые могут продолжаться всю жизнь.

День рождения растворимого кофе

Именно в этот день в 1938 году компания Nestlé приступила к масштабному производству растворимого кофе. История растворимого кофе начинается с американского химика Джорджа Луиса Вашингтона, создавшего в 1909 году технологию его изготовления. Однако именно химик Макс Моргенталер из компании Nestlé усовершенствовал этот процесс и сделал напиток очень популярным во всем мире.

Памятные даты 24 июля

1015 год – в борьбе за киевский престол убивают князя Бориса, одного из первых русских святых;

1198 год – немецкие крестоносцы разбивают ливов-язычников в битве при Рижской горе;

1534 год – французская экспедиция Жака Картье достигает устья реки Святого Лаврентия (Канада);

1623 год – поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко в Керченский пролив;

1751 год – сенат издает указ о подчинении Коша Запорожской Сечи гетману и присылает его в канцелярию К. Разумовского;

1791 год – членов оппозиционного крыла якобинской партии лишают французского гражданства их однопартийцы;

1911 год – американский археолог Хайрам Бингем открывает в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу;

1918 год – гетман Павел Скоропадский утверждает законы об всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию;

1923 год – во время мирной конференции в Лозанне подписывают мирный договор, согласно которому устанавливались границы Турции в Европе и Малой Азии;

1950 год – первый запуск с мыса Канаверал ракеты – немецкой Фау-2;

1981 год – в Италии запрещают деятельность всех масонских лож и тайных обществ;

1990 год – впервые перед зданием Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднимают национальный сине-желтый флаг;

1991 год – торжественно открывают памятную таблицу в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

В этот день родились: