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Як на Одещині готують капусту зі шкварками: особливий рецепт та секрет приготування

Як на Одещині готують капусту зі шкварками: особливий рецепт та секрет приготування

Представляємо вам рецепт капусти зі шкварками від сестер Світлани Довгошеї та Зінаїди Голуб із села Саражинка Балтської громади.

Для приготування цієї страви обов’язково брали казан і готували на відкритому вогні на дровах з твердих порід, щоб був жар, бо від вогню капуста могла пригоріти. Ще одна особливість – використання рису замість пшона – традиційного інгридієнта капути зі шкварками в інших регіонах України.

Світлана Довгошея та Зінаїда Голуб

Світлана Довгошея та Зінаїда Голуб

Для приготування казана капусти на 4 літри необхідно:

  • капуста — 800 г,
  • цибуля — 150 г,
  • рис — 800 г,
  • молоко свіже — 1 л,
  • молоко кисле — 0,7 л,
  • сметана — 150 г,
  • яйця курячі — 4 штуки,
  • масло вершкове — 150 г,
  • вода — 0,5 л,
  • сало (шкварок багато не буває) — 1 кг,
  • сіль, мелений перець — на смак,
  • лавровий лист.

Отже, у казані кипить водичка, додаємо лавровий лист, дрібно порізану цибульку і варимо протягом 10-15 хвилин. Тим часом січемо білокачанну капусту, до цибулі додаємо свіжого коров’ячого молока, доводимо до кипіння і сюди ж додаємо капусту. Даємо закипіти знову і на дуже маленькому вогні варимо протягом ще 15 хвилин.

Підготуємо рис. Він має бути цілими зернами, круглий, не шліфований, зараз це як сорт «Болдо». Миємо його у двох водах: спочатку у холодній, потім у гарячій. Поміщаємо в казан до молока з цибулею та капустою, помішуючи страву до самого дна казана.

Додаємо ще молока, бо рис при варінні його забиратиме в себе. Вимішуємо, не відриваючись від казана! Доводимо до напівм’якості рис і починаємо потихеньку вводити кисле молоко. Вимішуємо, доводимо до ще більшої м’якості рис, додаємо сметани та вершкового масла, добре перемішуємо.

Курячі яйця збиваємо з сіллю і поступово вводимо у страву.

Пробуємо на сіль, перець. Тепло закутуємо казан і даємо настоятись.

Тим часом ріжемо сало з м’ясною ниточкою (прорість) на шматки розміром 2×2×2 (можна й більші) і ставимо смажити в котлику на вогонь, постійно перемішуючи і то зменшуючи, то збільшуючи вогонь, щоб всередині були м’якенькі, а зовні хрумкотіли і були золотавого кольору. Присолюємо шкварочки.

Готову страву, яка за консистенцією виходить як картопляне пюре, густа, викладаємо на широку тарілку, зверху додаємо шкварки і швиденько смакуємо!

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Любов Кузьменко
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