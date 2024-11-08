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Ціни на Привозі 8 листопада: де дешеві яйця?

Ціни на Привозі 8 листопада: де дешеві яйця?

Привоз у листопаді: тепло, мабуть, тепліше, аніж вдома, де ще «не дали» опалення, людей, як завжди, багато. Що там з настроєм, який залежать і від цін?..

Треба купляти вчасно!

Жінка – супутниці:

– Ну от як тепер?! Тиждень тому була на Привозі, з того часу ціни ні на що не змінилися, а тепер диви: яйця як подорожчали!

– Треба було тиждень тому купляти. Було б вчасно. Тепер плати більше.

– Та я ж не думала, що оці яйця так подорожчають. Он баклажани можна по двадцять купити. І це в листопаді. А ці їхні яйця…

– Ну то мало про що ми з тобою не думали не думали… Теж мені новина – яйця подорожчали… Купуй сині по двадцять!..

То що там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-40 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 70-90 грн;
  • солодкий перець – 50-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Одесский Привоз в ноябре
Одесский Привоз в ноябре: покупатели
Одесский Привоз в ноябре: овощи и фрукты
Одесский Привоз в ноябре: овощи
Одесский Привоз в ноябре: перец

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Фрукти на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-40 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливи – 20-45 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн.
Одесский Привоз в ноябре: фрукты
Одесский Привоз в ноябре: крытый рынок
Одесский Привоз в ноябре: яблоки, лимоны
Одесский Привоз в ноябре: синие
Одесский Привоз в ноябре: виноград

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 57-90 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Одесский Привоз в ноябре: мясо
Одесский Привоз в ноябре: сало
Одесский Привоз в ноябре: молочка
Одесский Привоз в ноябре: сыр, брынза
Одесский Привоз в ноябре: цены на яйца

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 90-110 грн;
  • карасі – 45-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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