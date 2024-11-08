Ціни на Привозі 8 листопада: де дешеві яйця?

Привоз у листопаді: тепло, мабуть, тепліше, аніж вдома, де ще «не дали» опалення, людей, як завжди, багато. Що там з настроєм, який залежать і від цін?..
Треба купляти вчасно!
Жінка – супутниці:
– Ну от як тепер?! Тиждень тому була на Привозі, з того часу ціни ні на що не змінилися, а тепер диви: яйця як подорожчали!
– Треба було тиждень тому купляти. Було б вчасно. Тепер плати більше.
– Та я ж не думала, що оці яйця так подорожчають. Он баклажани можна по двадцять купити. І це в листопаді. А ці їхні яйця…
– Ну то мало про що ми з тобою не думали не думали… Теж мені новина – яйця подорожчали… Купуй сині по двадцять!..
То що там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-40 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 70-90 грн;
- солодкий перець – 50-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ви також можете дізнатися: Вертута з гарбузом: рецепт старовинної смачної страви з Балтщини
Фрукти на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-40 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливи – 20-45 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 57-90 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 90-110 грн;
- карасі – 45-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
Читайте також та порівнюйте: Одеський Привоз на початку листопада: ціни на «головне» та помаранчеві непорозуміння.
Фото авторки