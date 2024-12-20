День солідарності людей та ігровий день: що ще святкують 20 грудня

Що святкують 20 грудня

Міжнародний день солідарності людей

Звертає увагу на єдність та співпрацю між людьми для вирішення глобальних проблем. Основний акцент зроблено на важливості підтримки, рівності та взаєморозуміння серед громад різних країн. Цей день нагадує про необхідність допомагати один одному у складних ситуаціях.

День гри (Ігровий день)

Пропагує активне залучення до ігор як спосіб розвитку креативності, спілкування та відпочинку. Він нагадує про важливість гри не лише для дітей, а й для дорослих як можливості зняти стрес і розвинути соціальні навички. Це день, коли можна відкласти справи та насолодитися ігровим процесом.

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

Підкреслює повагу та вдячність тим, хто віддав роки служби в правоохоронних органах. Він створений для підтримки ветеранів та пенсіонерів, їхньої інтеграції у суспільство після завершення кар’єри. Це також нагадування про важливість турботи про тих, хто боровся за безпеку громадян.

День Ходімо колядувати

Сприяє збереженню традиційного колядування як важливого елементу культури. Він заохочує брати участь у народних обрядах, зберігати їхній унікальний колорит і передавати молодшим поколінням. Це день, коли кожен може відчути атмосферу свята, залучившись до колективного виконання пісень.

День Розставте крапки над і

Присвячений важливості чіткості у висловлюваннях і діях. Цей день нагадує про необхідність завершувати справи, уникати непорозумінь та бути точними у комунікації. Він заохочує не залишати нічого нез’ясованим і прагнути ясності у всьому.

День сангрії

Популяризує відомий напій як символ дружніх зустрічей та розслаблення. Він закликає насолодитися атмосферою спілкування за келихом ароматного напою. Цей день відзначає культурну спадщину, пов’язану з традиціями приготування сангрії.

День потворного светра

Нагадує про традицію носіння веселих і незвичайних светрів із кумедними візерунками. Це день, коли можна підняти настрій собі та оточуючим, додавши у повсякденність трохи гумору. Він також заохочує до творчого самовираження через незвичний одяг.

День аутсайдерів

Присвячений людям, які перебувають поза загальноприйнятими нормами або стикаються з неприйняттям у суспільстві. Він покликаний звернути увагу на їхній внесок та унікальність, наголошуючи на важливості толерантності та інклюзії. Це день підтримки тих, хто має сміливість залишатися собою.

Іменини 20 грудня

Які сьогодні іменини: Антон, Гнат, Данило, Іван.

Хто з відомих людей народився 20 грудня

1958 рік: заслужений працівник культури України (1993), директор (з 1986) та художній керівник (1986—2015) Київського академічного театру ляльок, «голос» київського метрополітену Микола Петренко;

1974 рік: український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань (загинув від кулі снайпера 29 червня 2016) Василь Сліпак.

Пам’ятні дати 20 грудня

1637 рік: після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої;

1803 рік: США формально стають власниками території Луїзіана, придбаної у Франції;

1868 рік: у Львові засновують українське товариство «Просвіта»;

1880 рік: у Нью-Йорку на Бродвеї загоряються перші електричні вогні;

1892 рік: інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримують патент на пневматичні автомобільні шини;

1912 рік: Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;

1961 рік: у Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;

1984 рік: компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи;

1989 рік: операція «Just Cause» («Справедливість»): американські війська входять до Панами;

1991 рік: незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;

1995 рік: встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;

2000 рік: парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.

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