День солидарности людей и игровой день: что еще празднуют 20 декабря

Что празднуют 20 декабря

Международный день солидарности людей

Обращает внимание на единство и сотрудничество между людьми для решения глобальных проблем. Основной акцент сделан на важности поддержки, равенства и взаимопонимания среди общин разных стран. Этот день напоминает о необходимости помогать друг другу в сложных ситуациях.

День игры (Игровой день)

Пропагандирует активное вовлечение в игры как способ развития креативности, общения и отдыха. Он напоминает о важности игры не только для детей, но и для взрослых как возможности снять стресс и развить социальные навыки. Это день, когда можно отложить дела и насладиться игровым процессом.

День чествования пенсионеров и ветеранов МВД

Подчеркивает уважение и благодарность тем, кто отдал годы службы в правоохранительных органах. Он создан для поддержки ветеранов и пенсионеров, их интеграции в общество после завершения карьеры. Это также напоминание о важности заботы о тех, кто боролся за безопасность граждан.

День Пойдем колядовать

Способствует сохранению традиционного колядования как важного элемента культуры. Он поощряет участвовать в народных обрядах, сохранять их уникальный колорит и передавать младшим поколениям. Это день, когда каждый может почувствовать атмосферу праздника, приобщившись к коллективному исполнению песен.

День Расставьте точки над i

Посвящен важности четкости в высказываниях и действиях. Этот день напоминает о необходимости завершать дела, избегать недоразумений и быть точными в коммуникации. Он поощряет не оставлять ничего невыясненным и стремиться к ясности во всем.

День сангрии

Популяризирует известный напиток как символ дружеских встреч и расслабления. Он призывает насладиться атмосферой общения за бокалом ароматного напитка. Этот день отмечает культурное наследие, связанное с традициями приготовления сангрии.

День уродливого свитера

Напоминает о традиции ношения веселых и необычных свитеров с забавными узорами. Это день, когда можно поднять настроение себе и окружающим, добавив в повседневность немного юмора. Он также поощряет к творческому самовыражению через необычную одежду.

День аутсайдеров

Посвящен людям, которые находятся вне общепринятых норм или сталкиваются с неприятием в обществе. Он призван обратить внимание на их вклад и уникальность, подчеркивая важность толерантности и инклюзии. Это день поддержки тех, кто имеет смелость оставаться собой.

Именины 20 декабря

Какие сегодня именины: Антон, Игнат, Даниил, Даниил, Иван.

Кто из известных людей родился 20 декабря

1958 год: заслуженный работник культуры Украины (1993), директор (с 1986) и художественный руководитель (1986-2015) Киевского академического театра кукол, «голос» киевского метрополитена Николай Петренко;

1974 год: украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на Востоке Украины в составе добровольческих формирований (погиб от пули снайпера 29 июня 2016) Василий Слипак.

Памятные даты 20 декабря

1637 год: после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нереестрового запорожского казачества Павлюк пленен правительственными войсками Речи Посполитой;

1803 год: США формально становятся владельцами территории Луизиана, приобретенной у Франции;

1868 год: во Львове основывают украинское общество «Просвита»;

1880 год: в Нью-Йорке на Бродвее загораются первые электрические огни;

1892 год: инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получают патент на пневматические автомобильные шины;

1912 год: Лондонская конференция послов и Лондонский мирный договор, заключенный после первой Балканской войны, признают независимость Албании;

1961 год: в Северной Ирландии происходит последняя смертная казнь;

1984 год: компания Bell Labs объявляет о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — вчетверо больше, чем существующие в то время чипы;

1989 год: операция «Just Cause» («Справедливость»): американские войска входят в Панаму;

1991 год: независимость Украины признают Кыргызстан и Туркменистан;

1995 год: устанавливаются дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной;

2000 год: парламент Великобритании одобряет клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.

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