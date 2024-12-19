«Відбудувати краще, ніж було»: як Євросоюз допомагає відновлювати зруйновані школи та дитсадки

Вже на самому початку війни Європейський Союз ухвалив рішення про збільшення фінансування на підтримку освіти й молоді в Україні, зокрема – на створення безпечного освітнього середовища і надання доступу до освіти навіть у реаліях воєнного часу. Такого досвіду в Європі ХХІ століття небагато, але маючи щире бажання й об’єднавши зусилля, можна подолати найсміливіші виклики. Тому Євросоюз, крім власних ресурсів, залучив до роботи міжнародних партнерів, доєдналися й окремі країни – члени ЄС: така коаліція на підтримку української освіти діє швидко й ефективно. Як зазначила пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, неприпустимо, щоб діти й молодь втрачали дорогоцінний час, не маючи можливості навчатися. Тому підтримка ЄС – різнопланова: йдеться про відновлення шкіл, побудову укриттів, створення освітніх онлайн-платформ і відкриття доступу до європейських освітніх ресурсів, допомогу в цифровізації та обладнанні навчальних просторів, підтримку педагогів, друк підручників, шкільні автобуси тощо. Тому навіть в умовах загрози обстрілів та відсутності світла діти отримують можливість повернутися до шкіл – звісно, з урахуванням усіх безпекових умов. Як, наприклад, в одних із найбільш обстрілюваних містечках Одещини – Сергіївці та Затоці, які в мирні часи є улюбленими курортними містечками українців.

Сергіївський ліцей: повернення до кабінетної системи та уроків танців

До війни до Сергіївського ліцею, що на Одещині, шкільні автобуси привозили навчатися дітей із 10 сусідніх сіл. Від початку війни, поки школи в сусідніх селах були зачинені через безпекову ситуацію, ліцей, обладнаний укриттям, забезпечував очне навчання. Зараз тут навчаються 540 учнів, серед яких понад 40 дітей, позбавлених доступу до освіти, з 11 сусідніх громад, і викладають 44 педагоги.

З початком повномасштабної війни селище, розташоване на узбережжі, потрапило під обстріл російських кораблів. 1 липня 2022 року маленьку Сергіївку атакували трьома ворожими ракетами.

– Це було дуже страшно. Усе рвалося навколо, стіни, сходи, коли ними спускалися, ходили ходором, – згадує Галина Архипенко, директорка Сергіївського ліцею. – Тоді за одну ніч загинули 22 людини. Зокрема, наш вчитель фізкультури Володимир Чолак разом із сином і дружиною. Двоє наших учнів залишилися без батьків й самі були важко поранені.

Потрапив під ракетний удар і Сергіївський ліцей. Повилітали всі вікна та двері. В одному крилі було пошкоджено дах. Згодом – по стінах потекла вода. У деяких місцях вона просочувалася на другий поверх.

Дах треба було терміново ремонтувати. З’явилася можливість реконструювати будівлю завдяки проекту EU4UASchools: Build Back Better, що фінансує Європейський Союз та впроваджує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Роботи з реконструкції Сергіївського ліцею включали часткову заміну покрівлі, вікон і дверей, ремонт ґанку та фасаду. Також забезпечили ремонт класів, кабінетів і вбиралень одного крила третього поверху. Додатково в будівлі замінили систему опалення та встановили LED-світильники – таке енергоощадне сучасне рішення.

Діяли з особливою увагою до вимог безпеки, інклюзивності, екологічної безпеки та енергоефективності – ґрунтовно і надовго, щоб потім не переробляти.

Відновлене крило нових можливостей

Після відбудови в ліцеї з’явилися ще вісім класних кімнат – з новими меблями, стільцями, партами, шафами, дошками – про них також подбали донори. Це дало змогу повернутися до кабінетної системи занять. Тепер і навчання, і викладання – значно ефективніші та й просто цікавіші, розповідає вчителька Раїса Аристенко:

– Як, скажімо, можна «на словах» ознайомити учнів з практичною частиною хімії чи фізики? Нереально. В обладнаному кабінеті все наочно і можна самим проводити досліди, а це захоплює і мотивує дізнатися більше.

Після ремонту ліцей у Сергіївці став для дітей і центром дозвілля – за принципом Build Back Better («Відбудувати краще, ніж було») відреставровано ще й танцювальну залу. Багато школярів біжать туди після уроків: це і задоволення, і спілкування, і нові навички, і… арттерапія, хоч самі діти навряд чи про це замислюються.

– У нас на набережній сьогодні немає нічого живого – все зруйноване. Коли бачиш величезну бібліотеку, по якій був «приліт», розірвані, розкидані книжки – серце кров’ю обливається, – стримуючи сльози, говорить Раїса Іванівна. – Серед цих руйнувань, не тільки матеріальних, і живуть наші діти. У мене в класі був хлопчик, який після нічних повітряних тривог наступного дня не приходив до школи – на початку війни він пережив ракетний удар і дуже довго приходив до тями. Ми багато говоримо про ментальне здоров’я і намагаємось усіма засобами допомогти дітям впоратись зі стресом, з психологічними травмами. Навіть реконструкція третього поверху, його дизайн у яскравих, життєрадісних тонах, відновлення танцювальної зали – це конкретний прояв турботи про психологічний та емоційний стан дітей.

Надалі Сергіївський ліцеї планують розширити – сюди їздитимуть діти з маленьких шкіл, які є у сусідніх селах. Так вирішили, аби діти мали найкращі, сучасні умови, щоб вчитися, розвиватися, виявляти свої здібності, почуватися в безпеці. Забезпечити такий рівень в кожній малій школі зараз складно – але несправедливо, якщо діти не мають рівного доступу до можливостей навчатися.

Не тільки ліцей…

Крім Сергіївського ліцею, у проект в Одеській області було відібрано дитячі садочки «Сонечко» в Сергіївці та «Золота Рибка» в Затоці. Коли проводили відбір, пріоритети були конкретні: відновлення можливості використання будівель та повернення дітей у навчальні заклади. Тобто поновлення якісного навчального процесу у безпечних і зручних умовах.

«Сонечко»: малюки посміхаються знову

1 липня 2022 року ракета влучила у дитячий садок «Сонечко», внаслідок чого було пошкоджено один блок будівлі, зруйновано дах. Вибуховою хвилею вибило всі вікна.

– Пошкоджений блок нам відновили у межах проекту EU4UASchools: Build Back Better, – говорить директорка дитсадка Марія Фетіч. – Відремонтували дах, стелю, замінили вікна, поставили сонцезахисні навіси.

Зараз у «Сонечку» готові прийняти вісім груп малюків, але поки працюють тільки три – через обстріли багатьох дітей батьки вивезли. Різнобарвні кімнати, затишні ліжечка, зручні столики для занять та ігор чекають на своїх маленьких господарів.

«Сонечко» дивиться в майбутнє – у мирний час відновлений садочок зможуть відвідувати 60 вихованців.

– До вересня ми працювали без харчування, діток приймали тільки на чотири години, – розповідає Марія Дмитрівна. – Зараз замовили продукти і приймаємо на повний день. Щодня садочок відвідують у середньому 30-35 малюків. Наймолодшому ще немає трьох років. Батьки, звісно, дуже задоволені. Знають, що їхні діти перебувають у безпеці, теплі та затишку.

З’явилися в садочку й інклюзивні групи. За словами директорки «Сонечка», дітей, які потребують особливого підходу, нині побільшало, тож для них тут створено всі необхідні умови.

Після того як садочок почав працювати стаціонарно, заняття з малечею проводить психологиня Євгенія Петельська. Діти вивчають спеціальні дихальні вправи, займаються пальчиковою гімнастикою.

Поступово вихованці відновленого «Сонечка» стають більш спокійними і не так гостро реагують на ситуацію – це помічають і вихователі, і батьки. А нещодавні «Осінні свята», які відбулися в садочку, довели, що малята, відчувши себе захищеними, не розучилися радіти й усміхатися.

«Золота Рибка»: чекає дітлахів і дивиться в майбутнє

Приліт до дитячого садочка «Золота Рибка» в курортній Затоці стався в липні 2023 року. Було повністю пошкоджено один корпус, а на території садка з боку моря залишилася велика вирва.

Сьогодні, завдяки спільному проекту ЄС і ПРООН, тут вже відновлено вікна, двері, дах, фасад, відремонтовано зливні труби та гідрофорну систему, необхідну для зберігання й нагнітання тиску води.

Садочок готовий приймати дітей, але укриття там поки що немає. Тому малюки ходять до садка при школі, а тим часом проект створення в «Золотій Рибці» бомбосховища на розгляді.

– На глибині п’яти метрів під будівлею – вода, – розповідає Ірина Фіщук, директорка дитсадка. – І якщо проект ухвалять, він буде створений за типом ізраїльських бомбосховищ, у вигляді капсули. До того ж – обладнаний ліфтом для дітей з інклюзивними потребами. Проект, власне, готовий. Чекаємо рішення донорів.

Існує ідея після війни створити тут, на березі моря, центр розвитку та реабілітації дітей. На базі дитячого садка працюватимуть кабінети масажу, логопеди, психологи. А спортивний зал, спортмайданчик відповідатимуть умовам для діток з особливими потребами.

– Дітей, які потребують допомоги, дуже багато, – наголошує Ірина Фіщук. – Я реабілітолог за другою освітою, тому скажу: зараз усі наші українські діти потребуватимуть лікувальної фізкультури. Стреси згубно позначаються на здоров’ї, необхідно відновлювати нервову систему, психологічний стан, тому цей проект на майбутнє приваблює всіх і конче потрібний.

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«Відбудувати краще, ніж було» – так перекладається принцип, покладений в основу проекту EU4UASchools: Build Back Better. Його реалізує Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект передбачає ремонт 66 та переобладнання 112 закладів освіти в 11 областях України: Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській, Рівненській, Одеській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Кіровоградській і Полтавській. І ця робота триває щоденно. Його мета – створити безпечні й сучасні умови для тих, хто зростає і навчається зараз, бо їхні знання та натхнення потрібні Україні, вони її розбудовуватимуть. І через такий підхід також виявляється сталість проектів ЄС та його партнерів.

«Європейський Союз глибоко відданий справі забезпечення доступу дітей до освіти, особливо в країнах, які постраждали від війни. Доступ до освіти має вирішальне значення для кращого майбутнього України та її молодого покоління. Саме тому ЄС підтримує відновлення шкіл, пошкоджених унаслідок російських атак, та створення безпечних і комфортних просторів, де українські діти можуть навчатися та розвиватися», — підкреслила головa Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Маріанна Франко.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив: «Один із основних принципів ПРООН — не залишати нікого осторонь, а пріоритет проекту — забезпечити українських дітей доступом до освіти. Спільними зусиллями в межах проекту EU4UASchools ми вже повернули до занять за парти понад 14 тисяч учнів і викладачів. Завжди приємно бачити, як радіють діти, батьки та вчителі, коли повертаються у відновлені школи».

Коротко про важливе

Чи варто відбудовувати об’єкти, що знаходяться під обстрілами? Таке питання рівноцінне іншому: чи варто думати про мир у розпал війни. «Вся наша робота – з думкою про мир, про збереження людського капіталу», – постійно наголошує пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Тому ЄС виділив понад 100 млн євро бюджетної та грантової допомоги для створення безпечних умов для навчання українських школярів. Бюджетна допомога передбачає ремонт у понад 280 освітніх установах у 19 областях. Ще 15 млн євро з бюджету ЄС скеровано на будівництво нових шкільних укриттів – Литва додала ще 0,5 млн євро і опікується цим проектом. А це означає, що понад 5000 дітей з Одещини, Чернігівщини, Сумщини, Миколаївщини, Харківщини, Запоріжжя повернуться за парти протягом півтора року. Ще 5 шкіл у 5 обласних центрах буде відновлено за кошти Євросоюзу (1,4 млн євро) до червня 2025 р. в межах проекту «EU4Resilient Regions/ЄС для стійких регіонів», що реалізує GIZ (Німецька агенція міжнародного співробітництва).

Завдяки впровадженню проектів і програм DG ECHO (Генеральний директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі) планується відновити 226 шкіл та обладнати 118 укриттів.

Європейський Союз виділив Україні дві мультисекторальні позики на загальну суму 540 млн євро на ремонт соціальної інфраструктури, включно з освітніми закладами. Станом на вересень 2024 року ремонтні роботи ведуться в 11 областях на 20 об’єктах, у планах – ще 9 шкіл та закладів дошкільної освіти. У другій фазі програми заплановано ремонт 80 закладів освіти у 10 областях України, загальний кошторис робіт сягнув 158,6 млн євро – на 19 об’єктах вже розпочато роботи.

У 2023-2024 роках GIZ впроваджує ІІ фазу проекту «U-LEAD з Європою: відновлення місцевих шкіл для стійкості» з бюджетом 5 млн євро, що фінансується через Інструмент зовнішньої політики Єврокомісії. Додамо до цього обладнання для освітніх закладів, включно з комплексами цифровізації, підручники, шкільні автобуси, а також психологічну допомогу та підтримку вчителів – це не повний перелік. Так ЄС підтримує молоду Україну заради спільного європейського майбутнього.

Фото Сергіївського ліцею надані Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Фотограф — Галина Карпова. Одне фото — з фейсбук сторінки Сергіївського ліцею. Фото дитячого садочку «Сонечко» та «Золота рибка» надані цими дошкільними навчальними закладами.

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Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії «Разом навчаємося і зростаємо». Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.