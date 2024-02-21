Ідемо на прийом до міського депутата: як до нього потрапити та зробити запит в мерію

У продовження рубрики «Абетка влади» «Одеське життя» підготувало перелік муніципальних депутатів за округами, а також запитало діючих обранців в Одеській міській раді, як і з яких питань до них можна звернутися.
Ольга Квасніцька: «Не в кожного з депутатів є мета служити людям»
Депутатка VIII скликання, фракція політичної партії «Слуга народу», голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.
— Я депутатка Одеської міської ради другу каденцію і маю зазначити, що не всі виборці розуміють мої повноваження.
Депутат — це, в першу чергу, представник інтересів людей, які надали йому кредит довіри. Тому це про служіння людям, своєму місту, державі, ціннісно та професійно. У випадку депутатів міських рад (не ототожнюйте з народними) це є громадська діяльність, за яку ми не отримуємо заробітну плату, але зобов’язані знайти вільний час, щоб виконувати волю людей, впливати на ухвалення рішень, забезпечити комунікацію з органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями в місті. На жаль, не в кожного з депутатів є мета — служити людям. Більшість із них приходить в органи місцевого самоврядування, щоб захистити власні інтереси або збагатитися за допомогою ресурсу громади.
І саме через це в суспільстві закріпився стереотип, що депутат — це крадій або корупціонер.
Моя першочергова мета — подолати стереотипи та показати, що є депутати, які дійсно представляють інтереси своїх виборців. Вони служать громаді та змінюють публічне управління в місті — роблять його більш відкритим, професійним та ціннісним. Я показую шлях людям та маю надію, що в політиці з’являться молоді люди з сучасним світоглядом та чеснотами, що виведуть депутатську діяльність на більш якісний рівень, а депутатський корпус стане суб’єктом в органах міського самоуправління, а не об’єктом, як сьогодні.
Враховуючи цифровізацію та створення депутатського порталу, виборці мають можливість онлайн зв’язатися з депутатом округу або тим, якому довіряють. Я раджу використовувати депутатський портал, ставити там свої запитання, записуватися на особистий прийом, спрямовувати свої скарги до депутата. До речі, я не розділяю людей за округами і працюю для кожного мешканця міста, який звертається до мене. Водночас люди можуть звертатися з заявами та скаргами і до депутатських комісій, які працюють за напрямами, — виконавчі органи зобов’язані виконувати їхні рекомендації. Використовуючи всі інструменти та допомогу депутатів, виборці мають можливість отримати справедливість, на яку розраховують.
Раз на місяць я проводжу особистий прийом громадян у Приморській райадміністрації, інформацію про зустрічі публікую та підтримую постійну комунікацію з людьми через соціальні мережі:
- Фейсбук (Ольга Квасніцька);
- Телеграм (t.me/okvasnitska);
- Інстаграм (o.kvasnitska).
Одеські депутати за районами та фракціями
Одеса поділена на вісім депутатських округів, і кожен депутат переважно опікується проблемами свого округу. Проте зараз можна звернутися до будь-якого обранця, незалежно від місця проживання та реєстрації.
Інформацію щодо перших чотирьох округів читайте в статті за посиланням.
ОКРУГ №5 (Приморський район)
Аркадія, Малий Фонтан, Сахалінчик, Отрада.
«Довіряй ділам»
- Головатюк-Юзефпольська Ірина Ліонеліївна;
- Кісловський Андрій В’ячеславович;
- Осауленко Світлана Вікторівна.
«Слуга народу»
Квасніцька Ольга Олексіївна.
«Європейська солідарність»
- Потапський Олексій Юрійович;
- Наумчак Віктор Анатолійович;
- Мандриченко Жанна Василівна;
- Попова Світлана Леонідівна.
Позафракційні депутати
- Саутьонков Віталій Миколайович;
- Коваль Ігор Миколайович.
ОКРУГ №6 (Приморський район)
Центр, Ланжерон.
«Довіряй ділам»
- Антонішак Оксана Степанівна;
- Ієремія Василь Володимирович.
«Слуга народу»
- Мороховський Вадим Вікторович;
- Жукова Наталія Олександрівна.
«Європейська солідарність»
- Стась Едуард Павлович.
- Позафракційні депутати
- Сеник Роман Віталійович.
ОКРУГ №7 (Пересипський район)
Лузанівка, селище Котовського.
«Довіряй ділам»
- Варавва Людмила Анатоліївна;
- Матвєєв Олександр Вікторович;
- Плаксій Тетяна Василівна;
- Страшний Сергій Анатолійович.
«Слуга народу»
Рибак Дар’я Андріївна;
«Європейська солідарність»
Вагапов Андрій Володимирович.
Позафракційні депутати
- Авдєєв Олександр Робертович;
- Байдерін Олександр Анатолійович;
- Леонідова Лілія Василівна.
ОКРУГ №8 (Пересипський район)
Слобідка, Крива Балка, Пересип, Жевахова Гора.
«Довіряй ділам»
- Куценко Ірина Ігорівна;
- Лозовенко Марина Костянтинівна.
Позафракційні депутати
Карпенчук Михайло Юрійович.
Проконсультуватися з питань комунікації з міськими депутатами можна у Єдиному центрі звернення громадян міста за номером 15-35 або (048) 705-55-55.
Як подавати електронний запит в мерію?
У випадку виникнення проблем або питань в Одеській міській раді рекомендують залишати електронний запит на сайті Єдиного центру звернень громадян міста «15-35». Ваша заява є офіційною, її одразу передають у відповідний департамент або фахівцю з певних питань. У разі бездіяльності будь-яких місцевих органів влади, підприємств чи організацій цей документ підтвердить, що ви до них зверталися. Після електронного запиту ви можете окремо звернутися з проханням про допомогу або консультацію до депутата міської ради.
Відкрийте сайт «Єдиний центр звернень громадян» за посиланням — 1535.omr.gov.ua.
Натисніть на «Реєстрація» у верхньому правому кутку та вкажіть:
- адресу електронної пошти;
- контактний номер телефону;
- свій пароль;
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дату народження;
- адресу проживання;
- соціальний статус та пільгову категорію.
Поставте галочку поряд з умовами сайту та натисніть «Реєстрація».
Поверніться на головну сторінку сайту і оберіть «Залишити звернення».
Заповніть електронну форму, вказавши:
- тему звернення;
- вид звернення — пропозиція, зауваження, заява, скарга або подяка;
- категорію звернення (наприклад, дворові території, багатоквартирні будинки, дороги, поліклініки, тарифи та інше).
Напишіть письмове повідомлення, в чому суть проблеми або звернення.
Виберіть тип зворотного зв’язку — письмово, телефоном, на електронну пошту.
Введіть адресу проблеми та завантажте фото або відео проблеми.
Відправте звернення, натиснувши «Відправити».
Очікуйте відповідь на ваш запит від відповідного департаменту впродовж десяти робочих днів.
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