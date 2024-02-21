Ідемо на прийом до міського депутата: як до нього потрапити та зробити запит в мерію

Ольга Квасніцька: «Не в кожного з депутатів є мета служити людям»

Депутатка VIII скликання, фракція політичної партії «Слуга народу», голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

— Я депутатка Одеської міської ради другу каденцію і маю зазначити, що не всі виборці розуміють мої повноваження.

Депутат — це, в першу чергу, представник інтересів людей, які надали йому кредит довіри. Тому це про служіння людям, своєму місту, державі, ціннісно та професійно. У випадку депутатів міських рад (не ототожнюйте з народними) це є громадська діяльність, за яку ми не отримуємо заробітну плату, але зобов’язані знайти вільний час, щоб виконувати волю людей, впливати на ухвалення рішень, забезпечити комунікацію з органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями в місті. На жаль, не в кожного з депутатів є мета — служити людям. Більшість із них приходить в органи місцевого самоврядування, щоб захистити власні інтереси або збагатитися за допомогою ресурсу громади.

І саме через це в суспільстві закріпився стереотип, що депутат — це крадій або корупціонер.

Моя першочергова мета — подолати стереотипи та показати, що є депутати, які дійсно представляють інтереси своїх виборців. Вони служать громаді та змінюють публічне управління в місті — роблять його більш відкритим, професійним та ціннісним. Я показую шлях людям та маю надію, що в політиці з’являться молоді люди з сучасним світоглядом та чеснотами, що виведуть депутатську діяльність на більш якісний рівень, а депутатський корпус стане суб’єктом в органах міського самоуправління, а не об’єктом, як сьогодні.

Враховуючи цифровізацію та створення депутатського порталу, виборці мають можливість онлайн зв’язатися з депутатом округу або тим, якому довіряють. Я раджу використовувати депутатський портал, ставити там свої запитання, записуватися на особистий прийом, спрямовувати свої скарги до депутата. До речі, я не розділяю людей за округами і працюю для кожного мешканця міста, який звертається до мене. Водночас люди можуть звертатися з заявами та скаргами і до депутатських комісій, які працюють за напрямами, — виконавчі органи зобов’язані виконувати їхні рекомендації. Використовуючи всі інструменти та допомогу депутатів, виборці мають можливість отримати справедливість, на яку розраховують.

Раз на місяць я проводжу особистий прийом громадян у Приморській райадміністрації, інформацію про зустрічі публікую та підтримую постійну комунікацію з людьми через соціальні мережі:

Фейсбук (Ольга Квасніцька);

Телеграм (t.me/okvasnitska);

Інстаграм (o.kvasnitska).

Одеські депутати за районами та фракціями

Одеса поділена на вісім депутатських округів, і кожен депутат переважно опікується проблемами свого округу. Проте зараз можна звернутися до будь-якого обранця, незалежно від місця проживання та реєстрації.

Інформацію щодо перших чотирьох округів читайте в статті за посиланням.

ОКРУГ №5 (Приморський район)

Аркадія, Малий Фонтан, Сахалінчик, Отрада.

«Довіряй ділам»

Головатюк-Юзефпольська Ірина Ліонеліївна;

Кісловський Андрій В’ячеславович;

Осауленко Світлана Вікторівна.

«Слуга народу»

Квасніцька Ольга Олексіївна.

«Європейська солідарність»

Потапський Олексій Юрійович;

Наумчак Віктор Анатолійович;

Мандриченко Жанна Василівна;

Попова Світлана Леонідівна.

Позафракційні депутати

Саутьонков Віталій Миколайович;

Коваль Ігор Миколайович.

ОКРУГ №6 (Приморський район)

Центр, Ланжерон.

«Довіряй ділам»

Антонішак Оксана Степанівна;

Ієремія Василь Володимирович.

«Слуга народу»

Мороховський Вадим Вікторович;

Жукова Наталія Олександрівна.

«Європейська солідарність»

Стась Едуард Павлович.

Позафракційні депутати

Сеник Роман Віталійович.

ОКРУГ №7 (Пересипський район)

Лузанівка, селище Котовського.

«Довіряй ділам»

Варавва Людмила Анатоліївна;

Матвєєв Олександр Вікторович;

Плаксій Тетяна Василівна;

Страшний Сергій Анатолійович.

«Слуга народу»

Рибак Дар’я Андріївна;

«Європейська солідарність»

Вагапов Андрій Володимирович.

Позафракційні депутати

Авдєєв Олександр Робертович;

Байдерін Олександр Анатолійович;

Леонідова Лілія Василівна.

ОКРУГ №8 (Пересипський район)

Слобідка, Крива Балка, Пересип, Жевахова Гора.

«Довіряй ділам»

Куценко Ірина Ігорівна;

Лозовенко Марина Костянтинівна.

Позафракційні депутати

Карпенчук Михайло Юрійович.

Проконсультуватися з питань комунікації з міськими депутатами можна у Єдиному центрі звернення громадян міста за номером 15-35 або (048) 705-55-55.

Як подавати електронний запит в мерію?

У випадку виникнення проблем або питань в Одеській міській раді рекомендують залишати електронний запит на сайті Єдиного центру звернень громадян міста «15-35». Ваша заява є офіційною, її одразу передають у відповідний департамент або фахівцю з певних питань. У разі бездіяльності будь-яких місцевих органів влади, підприємств чи організацій цей документ підтвердить, що ви до них зверталися. Після електронного запиту ви можете окремо звернутися з проханням про допомогу або консультацію до депутата міської ради.

Відкрийте сайт «Єдиний центр звернень громадян» за посиланням — 1535.omr.gov.ua.

Натисніть на «Реєстрація» у верхньому правому кутку та вкажіть:

адресу електронної пошти;

контактний номер телефону;

свій пароль;

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

адресу проживання;

соціальний статус та пільгову категорію.

Поставте галочку поряд з умовами сайту та натисніть «Реєстрація».

Поверніться на головну сторінку сайту і оберіть «Залишити звернення».

Заповніть електронну форму, вказавши:

тему звернення;

вид звернення — пропозиція, зауваження, заява, скарга або подяка;

категорію звернення (наприклад, дворові території, багатоквартирні будинки, дороги, поліклініки, тарифи та інше).

Напишіть письмове повідомлення, в чому суть проблеми або звернення.

Виберіть тип зворотного зв’язку — письмово, телефоном, на електронну пошту.

Введіть адресу проблеми та завантажте фото або відео проблеми.

Відправте звернення, натиснувши «Відправити».

Очікуйте відповідь на ваш запит від відповідного департаменту впродовж десяти робочих днів.

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