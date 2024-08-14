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Чи можуть у школах Одеси відмовити в дистанційній формі навчання

Чи можуть у школах Одеси відмовити в дистанційній формі навчання

У новому навчальному році в Одесі переважна більшість школярів за вибором батьків почнуть навчатися за очною та змішаною формою навчання. Чи можуть у школі, де навчається дитина, відмовити в дистанційній формі навчання дитини та змусити забирати документи?

На це запитання відповіла директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За її словами, батьки учнів, які хочуть навчатися дистанційно, не повинні самі шукати школу з такою формою навчання.

“Школа вашої доньки чи сина – перше місце, куди ви можете і повинні звернутися, обираючи ту чи іншу форму навчання. Згідно з чинним законодавством, саме батьки обирають, як навчатимуться їхні діти. Так, з урахуванням особливостей часу.
Проблема з дистанційним.
Вам НЕ МОЖУТЬ СКАЗАТИ: У НАС ТІЛЬКИ ОЧНО АБО ЕКСТЕРНАТ, шукайте школу самі. Ви не повинні самі нічого шукати”, – наголосила Буйневич.

Незалежно від місця перебування дитини, коли Ви звертаєтесь до школи, де дитина навчатиметься, із заявою про дистанційну форму, діє наступний алгоритм:

  • Директор закладу освіти має прийняти заяву.
  • Якщо в школі набирається і відкривається дистанційний клас чи група, учня цієї школи мають забезпечити місцем у цій групі чи класі.
  • Якщо клас чи група не набираються, адміністрація школи передає інформацію про потребу до відділу освіти вашого району. Фахівці відділу об’єднують заяви і пропонують вам місце в закладі району, де такий клас набирається. Тоді дитину потрібно перевести в цю школу.

“Місце в старій до кінця війни збережеться. Але не обов’язково у вашому класі”, – зазначила керівник департаменту.

Якщо з цим виникне проблема – телефонуйте за номером 0487253593.

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