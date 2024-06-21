Талант, помножений на працьовитість: як Ананьїв став колискою української музики

Сотні талановитих виконавців вийшло зі стін Ананьївської музичної школи. Зачаровує майстерністю виконання творчий колектив народного оркестру народних інструментів. На музичному поприщі з наснагою трудиться династія музикантів Бондарчуків.

Родина Бондарчуків: три покоління музикантів

1959-го в місті Ананьєв запрацювала дитяча музична школа (перший директор Петро Калашніков), а через десятиліття педагог-музикант Григорій Михайлович Бондарчук разом зі своєю дружиною та музою Катериною Василівною заснували у її стінах самодіяльний оркестр народних інструментів.

У 1973 році оркестру присвоєно звання «народний».

Склад оркестру — це люди різного віку, різних професій, яких поєднує любов до музики.

Музикою професійно займалися три покоління династії Бондарчуків: батьки, син Сергій, донька Олена, невістка Катерина, онуки Сергій, Григорій і Марійка. Їхній загальний творчий і педагогічний стаж нараховує майже два століття.

2011-го родоначальникам династії музикантів — заслуженому працівнику культури України Григорію Михайловичу Бондарчуку і його дружині Катерині Василівні — підкорилась Олімпійська вершина мистецької еліти. Їх імена внесено до книги «Мистецький Олімп»

Григорій Бондарчук після закінчення Одеського музичного училища імені Данькевича, окрім музики, й не мріяв нічим іншим займатися. Довгий період очолював школу естетичного виховання. На цій посаді змінив його син Сергій, котрий пішов батьківською стезею.

На жаль, патріархи роду музикантів, а цьогоріч і їхній син Сергій, почив у Бозі. Тепер музичну школу очолює 30-річний Сергій Бондарчук, його рідний брат Григорій диригує оркестром народних інструментів, а їхня мати Катерина ними керує.

Днями музична школа відзначила 65-ліття від дня заснування, а народний оркестр — 55-річчя.

На святкових урочистостях начальниця відділу культури Ананьївської громади Ольга Сагала відзначила, що музична школа випустила 1390 музикантів, які навчалися у класах баяна, фортепіано, скрипки і духових інструментів. Близько ста випускників продовжили навчання в середніх і вищих музичних навчальних закладах України. Особлива гордість педагогів — музикант Харківського оперного театру (перша скрипка) Ігор Калашников, викладач музичної школи Олена Яковенко, керівник оркестру Ігор Лапа, викладач музики Одеської музичної школи № 4 Алла Ойця, педагог по класу ударних інструментів у Лондоні Микола Мішуренко, педагог по класу домбри і гітари Алла Панченко та багато інших.

Сьогодні 150 діточок навчають музики 17 педагогів, з яких 5 — із династії Бондарчуків. Наймолодша — Юля — ще навчається в Одеському музичному училищі імені Данькевича й мріє повернутись працювати у рідний Ананьїв.

При музичній школі діє невеличкий музей, де зібрано чимало цікавих матеріалів із історії заснування та творчого життя Ананьївської музичної школи і народного самодіяльного оркестру народних інструментів імені Григорія Бондарчука.

Хто творив в Ананьєві

З 1875 по 1882 роки в місці жив і плідно працював видатний український композитор і письменник Петро Іванович Ніщинський (1832-1896). Він збирав та обробляв українські народні пісні, створив музичну композицію «Вечорниці» як вставну сцену до вистави «Назар Стодоля» Тараса Шевченка. Його пісня «Закувала та сива зозуля» відома на увесь світ.

Перший музичний фестиваль-конкурс в Україні, присвячений композитору Петру Ніщинському, було влаштовано саме в Ананьєві.

Тут народився видатний український композитор і педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР Микола Миколайович Вілінський (1888-1956).

Народний артист України, професор, військовий диригент, викладач диригування Олександр Якович Салік (1936-1998) також народився в Ананьєві та здобував тут початкову музичну освіту.

Недовге, але яскраве життя прожив в Ананьєві поет, бард і художник Павло Миколайович Ляховський (1956-1993), залишивши після себе велику художню та поетичну спадщину.

Уродженець міста, кіносценарист Юрій Тарабанчук є автором музики та гімну Ананьєва.

Уперше музиканти з Ананьєва Олег Пецкович та Віталій Жидких (гурт «Алхімія») з композиціями «Нірвана» та «Любов» потрапили до музичних збірок «Слов’янський рок» та «Вся рок-Україна» 2007 року.

Зараз плідно творять музичні композиції самодільні композитори, викладачі музичної школи Олена Бондарчук і Микола Сєдов. До речі, Микола — автор інструментальної музики. Його концертні фантазії для фортепіано з оркестром принесли йому перемогу на двох Міжнародних конкурсах композиторів.