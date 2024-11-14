Закриття дитбудинків у 2025 році: що буде з дітьми? (відео)

На дітей немає грошей

– Юліє, з чого почався скандал навколо фінансування дитбудинків у 2025 році?

– Цю тему почали обговорювати я і народний депутат України, який давно займається питаннями дітей. Річ в тому, що в бюджет на 2025 рік не було закладено коштів на фінансування будинків для дітей до трьох років. Наприклад, щодо будинків дитини в Одесі йдеться про 60 мільйонів гривень. Якщо ці гроші не виділять з державного бюджету, їх потрібно буде шукати в місцевих бюджетах, що буде можливим тільки для великих громад.

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Закрити будинок дитини – це не просто повісити замок

– Ще раніше заявляли про плани деінституалізації – мовляв, діти мають жити в сім’ях, а не в інтернатах. Чому цей процес так і не завершився?

– Основною проблемою стало те, що не створено достатньо альтернатив для дітей. Нам просто дали час на реформу, а коли його виявилося замало, то заявили, що фінансування припиняється. Одна з причин – дефіцит бюджету. Тож забирають гроші із найменш пріоритетних закладів, на думку посадовців. Тобто коли йде вибір, що фінансувати – інтернати чи, наприклад 10 шкіл у громаді, то обирають друге.

Також на нас тиснуть міжнародні партнери, які вимагають радикальних змін у сфері інтернатів. Але закрити будинок дитини – це не просто повісити замок. Це потребує реальної альтернативи для кожної дитини.

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Реформи лише для звітів

– Як ця ситуація виглядає на місцях?

– У регіонах доводиться намагатися «влаштувати» дітей будь-яким шляхом. Без створення сімейних форм виховання державні інституції руками соціальних служб намагаються виконати реформи лише для звітів. Ми маємо це робити, щоб представники Міністерства соціальної політики не обурювалися. Це створює загрозу для дітей, а європейські партнери, побачивши наслідки, обов’язково звернуть увагу на зростання дитячої смертності та інші проблеми.

– Чи достатньо допомоги для сімей, які готові взяти на виховання дитину?

– Ні. Наприклад, прийомні родини, які роками виховують до 10 дітей, отримують близько 15-17 тисяч гривень на місяць, тоді як патронатні сім’ї мають зарплату під 30 тисяч гривень, навіть коли не мають дитини на вихованні. Така ситуація ставить під сумнів саму суть підтримки.

Раніше ми розповідали, що в Одесі куплять житло для дитячих будинків із прифронтових територій

– Реформа триває з 2017 року, і до 2026-го планувалося повністю ліквідувати дитячі будинки. Чи є можливість реалізувати це зараз?

– У сьогоднішніх умовах ми не можемо просто закрити інтернатні заклади, це буде катастрофою. Має бути поетапне закриття: створили альтернативу – закрили заклад. Тільки так можна провести реформу без шкоди для дітей.

Коли можуть закрити дитбудинки?

– Які реальні дії можуть покращити ситуацію?

– Потрібні детальний аналіз і розробка альтернатив для кожного регіону. Міністерство соціальної політики, на жаль, поки що не демонструє бажання йти цим шляхом. Вони просто прагнуть закрити всі інституційні заклади, але без аналізу і належної підготовки це лише створить додаткові проблеми.

– Чого очікувати від реформи?

– На сьогодні продовжили фінансування будинків дитини тільки на перший квартал. Це дає громадам п’ять місяців для того, щоб розформувати заклади або знайти фінансування у місцевих бюджетах. У великих громадах – це реально. Але замість закриття установ треба запропонувати дієві альтернативи, ставлячи в пріоритет дитину.

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Повне інтерв’ю з Юлією Нікандровою дивіться на YouTube-каналі «Одеське життя».