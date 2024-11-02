День припинення злочинів проти журналістів: що ще святкують 2 листопада

Що святкують в Україні та світі 2 листопада. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
Присвячений боротьбі з безкарністю за злочини проти працівників медіа. Він привертає увагу суспільства до важливості свободи слова та необхідності захисту журналістів, які ризикують своїм життям заради правди. Метою цього дня є забезпечення правосуддя для тих, хто постраждав через виконання своєї роботи, а також створення безпечних умов для свободи преси.
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Всесвітній день сумчастого мурахоїда (День намбата)
Спрямований на привернення уваги до захисту намбата, рідкісного виду сумчастих тварин з Австралії. Наразі цей вид під загрозою через втрату середовища існування і хижаків, яких завезено на материк. Цей день нагадує про необхідність збереження біорізноманіття та підтримки природоохоронних зусиль для відновлення популяції намбата.
День динамічної нешкідливості
Фокусується на принципах ненасильства і відповідального ставлення до всіх живих істот. Він закликає людей до дій, що не завдають шкоди іншим, сприяючи миру та повазі в суспільстві. У цей день підкреслюється важливість дотримання етичних принципів і дій, що ведуть до гармонії з навколишнім світом.
Іменини 2 листопада
Які сьогодні іменини: Костянтин.
Хто з відомих людей народився 2 листопада
- 1902 рік: український математик, електротехнік, розробник перших радянських ЕОМ Сергій Лебедєв;
- 1964 рік: українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик;
- 1973 рік: українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор Діна Міфтахутдінова.
Пам’ятні дати 2 листопада
- 1833 рік: засновують Київський університет;
- 1848 рік: так звана “Весна народів”: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;
- 1914 рік: Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошують війну Османській імперії;
- 1921 рік: рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам більшовицьких військ, що її переслідували;
- 1938 рік: Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;
- 2000 рік: у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;
- 2015 рік: представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.
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