Вхід в музеї Одеси тимчасово стане безплатним: афіша 1-3 листопада

Якщо ви шукаєте події, на які можна сходити з дитиною, то ми підготували для вас окремий огляд.



Що: Конференція для підлітків PROМрії

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 1 листопада, 16:00

Вхід за попередньою реєстрацією

https://www.facebook.com/share/1AcfkoE5wN/



Що: Літературний фестиваль Меридіан Одеса

Де: Троїцька, 43, МКЦ Union

Коли: 1-3 листопада

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesiti-zmozhut-poslukhati-virshi-vidomikh-ukrainskikh-poetiv-ta-volonteriv?fbclid=IwY2xjawGQ2ZpleHRuA2FlbQIxMQABHUmoxKwIENC6RjiiE0ylm3Q2cNWPdCRe_5i0g3U35swzbqCCYgl96JPKKA_aem_fv4S8zNRjDvspa7H-2Q8fg



Що: Відкриття виставки “Моменти життя” Володимира Наталушка

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 2 листопада, 14:00

https://www.facebook.com/share/15NDJ1J7kh/



Що: Дискусія “Вибори у США”

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 2 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/14BMaLKmEJ/



Що: Музично – поетичний концерт

Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького

Коли: 2 листопада, 14:00

https://www.facebook.com/share/15UvhoK5a2/

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