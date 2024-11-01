Вхід в музеї Одеси тимчасово стане безплатним: афіша 1-3 листопада

Головною подією цих вихідних стане безплатний вхід в музеї міста 2 та 3 листопада. У всі! Друга не менш важлива подія – літературний фестиваль, на який зʼїдуться письменники зі всієї України. Три дні любителі якісної сучасної літератури зможуть насолоджуватися зустрічами, читаннями, презентаціями. Ну а в перерві можна встигнути на відкриття виставки, концерт або на дискусію щодо виборів в США.
Якщо ви шукаєте події, на які можна сходити з дитиною, то ми підготували для вас окремий огляд.
Що: Конференція для підлітків PROМрії
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 1 листопада, 16:00
Вхід за попередньою реєстрацією
https://www.facebook.com/share/1AcfkoE5wN/
Що: Літературний фестиваль Меридіан Одеса
Де: Троїцька, 43, МКЦ Union
Коли: 1-3 листопада
https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/odesiti-zmozhut-poslukhati-virshi-vidomikh-ukrainskikh-poetiv-ta-volonteriv?fbclid=IwY2xjawGQ2ZpleHRuA2FlbQIxMQABHUmoxKwIENC6RjiiE0ylm3Q2cNWPdCRe_5i0g3U35swzbqCCYgl96JPKKA_aem_fv4S8zNRjDvspa7H-2Q8fg
Що: Відкриття виставки “Моменти життя” Володимира Наталушка
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 2 листопада, 14:00
https://www.facebook.com/share/15NDJ1J7kh/
Що: Дискусія “Вибори у США”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 2 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/14BMaLKmEJ/
Що: Музично – поетичний концерт
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 2 листопада, 14:00
https://www.facebook.com/share/15UvhoK5a2/
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