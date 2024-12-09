Вареники без м’яса, але зі смаком м’яса: старовинний рецепт із секретом

Знаємо багато, але не все

Є безліч і пісень, і жартів про цю страву.

Зізнаюсь, я люблю готувати вареники і в будень, і на свята. Тож була впевнена, що ні начинками, ні красою вареників мене не здивувати. На Святвечір традиційно готую вареники з картоплею, з капустою і з вишнями. І в нашій родині, як і в кожній хаті, є свій рецепт ідеального тіста.

Але, як з’ясувалось, є ще цікаві рецепти.

Наближався Святвечір. До нас приїхала синова дружина з двома дітками. А нас із чоловіком якраз запросили на зустріч товаришів по службі нашого колишнього полку. Вареники я приготувати не встигала.

– Не переживайте, мамо. Обійдемось цього разу без вареників, – сказала Яна.

З тим ми і пішли на вечірку однополчан. А коли повернулися, на столі на нас чекала миска з гарнесенькими варениками: краї – ніби закручена вервечка, пухкенькі і апетитні.

Дивина, та й годі!

Я була здивована: як можна наліпити стільки вареників, маючи при собі двійко маленьких діток? І приємно вражена, що моя невісточка вміє виробляти такі шедеври. Ну а коли скуштували ми з чоловіком доньчиних вареників, були ошелешені. Вони на смак були наче з м’ясом, а його там і близько не було!

Вареники з цибулею були приготовлені за старовинним рецептом роду Вільків з Чернівецької області. Тепер їх вже вміють готувати і в Криму, де жили батьки Яни, і на Одещині, де живемо ми. Якщо хочете, будете готувати і ви. Тоді і суворий піст буде дотримано, і смак м’яса в роті відчуєте.

Рецепт вареників із сирою цибулею

Інгредієнти для тіста:

борошно – 1 кг,

тепла вода – 300-400 мл,

сода – 0,5 ч.л.,

олія – 3-4 ст. л.,

сіль на смак.

Для начинки: 8-9 великих цибулин.

Спосіб приготування:

Найперше місимо тісто. У глибоку миску насипаємо борошно, дрібку солі, олію, соду, воду. Все це замішуємо. Щоб тісто не прилипало до рук, підсипаємо борошном. Коли замісили, ділимо його на три-чотири частини, накриваємо рушником. Тим часом готуємо начинку. Чистимо цибулю і дрібно нарізаємо. Солимо. Тісто тонко розкачуємо качалкою, ріжемо на полоски, а потім – на квадратики. На кожен квадратик кладемо начинку і защіплюємо протилежні кути. Краї зліплюємо разом, трохи переміщаючи їх між великим і вказівним пальцями, щоб вийшло гофре. Тоді вони будуть не тільки смачними, а й гарними. Кидаємо вареники в підсолений окріп. Коли вони тричі піднімуться, можна діставати шумівкою. Поки киплять вареники, смажимо до золотистого кольору цибулю для заправки. Вареники складаємо у миску і поливаємо зажаркою.

Смачного!

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