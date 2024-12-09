Вареники без м’яса, але зі смаком м’яса: старовинний рецепт із секретом

Хіба можна здивувати варениками? Я теж думала, що не можна. По-перше, серед українців не знайдеться такої людини, яка б не знала, що це таке. По-друге, чого ми про вареники не знаємо? Адже ця страва по праву займає свою нішу в українському фольклорі.
Знаємо багато, але не все
Є безліч і пісень, і жартів про цю страву.
Зізнаюсь, я люблю готувати вареники і в будень, і на свята. Тож була впевнена, що ні начинками, ні красою вареників мене не здивувати. На Святвечір традиційно готую вареники з картоплею, з капустою і з вишнями. І в нашій родині, як і в кожній хаті, є свій рецепт ідеального тіста.
Але, як з’ясувалось, є ще цікаві рецепти.
Наближався Святвечір. До нас приїхала синова дружина з двома дітками. А нас із чоловіком якраз запросили на зустріч товаришів по службі нашого колишнього полку. Вареники я приготувати не встигала.
– Не переживайте, мамо. Обійдемось цього разу без вареників, – сказала Яна.
З тим ми і пішли на вечірку однополчан. А коли повернулися, на столі на нас чекала миска з гарнесенькими варениками: краї – ніби закручена вервечка, пухкенькі і апетитні.
Дивина, та й годі!
Я була здивована: як можна наліпити стільки вареників, маючи при собі двійко маленьких діток? І приємно вражена, що моя невісточка вміє виробляти такі шедеври. Ну а коли скуштували ми з чоловіком доньчиних вареників, були ошелешені. Вони на смак були наче з м’ясом, а його там і близько не було!
Вареники з цибулею були приготовлені за старовинним рецептом роду Вільків з Чернівецької області. Тепер їх вже вміють готувати і в Криму, де жили батьки Яни, і на Одещині, де живемо ми. Якщо хочете, будете готувати і ви. Тоді і суворий піст буде дотримано, і смак м’яса в роті відчуєте.
Рецепт вареників із сирою цибулею
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 1 кг,
- тепла вода – 300-400 мл,
- сода – 0,5 ч.л.,
- олія – 3-4 ст. л.,
- сіль на смак.
Для начинки: 8-9 великих цибулин.
Спосіб приготування:
- Найперше місимо тісто. У глибоку миску насипаємо борошно, дрібку солі, олію, соду, воду. Все це замішуємо. Щоб тісто не прилипало до рук, підсипаємо борошном. Коли замісили, ділимо його на три-чотири частини, накриваємо рушником.
- Тим часом готуємо начинку. Чистимо цибулю і дрібно нарізаємо. Солимо.
- Тісто тонко розкачуємо качалкою, ріжемо на полоски, а потім – на квадратики. На кожен квадратик кладемо начинку і защіплюємо протилежні кути. Краї зліплюємо разом, трохи переміщаючи їх між великим і вказівним пальцями, щоб вийшло гофре. Тоді вони будуть не тільки смачними, а й гарними.
- Кидаємо вареники в підсолений окріп. Коли вони тричі піднімуться, можна діставати шумівкою.
- Поки киплять вареники, смажимо до золотистого кольору цибулю для заправки.
- Вареники складаємо у миску і поливаємо зажаркою.
Смачного!
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