День оливкового дерева та чоботяра: що ще святкують 26 листопада

Що святкують 26 листопада

Всесвітній день оливкового дерева

Цей день присвячений важливості оливкових дерев як символу миру, культури та природного багатства. Він акцентує увагу на їхньому внеску в екологію, харчову промисловість та здоровий спосіб життя. Оливкове дерево також розглядається як символ сталого розвитку та взаєморозуміння між народами.

Міжнародний день чоботяра

Цей день покликаний вшанувати майстрів, які виготовляють і ремонтують взуття, зберігаючи традиції та забезпечуючи зручність у повсякденному житті. Він нагадує про значення ручної праці та професіоналізму у виробництві якісного взуття. Чоботярство – це ремесло, що поєднує мистецтво, техніку і творчість.

День боротьби з ожирінням

Цей день покликаний привернути увагу до проблеми ожиріння та її впливу на здоров’я і якість життя. Особливу увагу приділяють профілактиці, здоровому харчуванню та фізичній активності як способам запобігання захворюванню. Активності цього дня спрямовані на підвищення обізнаності населення та стимулювання здорового способу життя.

Іменини 26 листопада

Які сьогодні іменини: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Яків.

Хто з відомих людей народився 26 листопада

1806 рік: український громадський діяч, поет, перекладач Пилип Морачевський (псевдонім Хвилимон Галузенко);

1844 рік: український фольклорист, спеціаліст з цивільного права і процесу Олександр Боровиковський;

1858 рік: український актор Іван Загорський.

Пам’ятні дати 26 листопада

1890 рік: у місті Боржомі (Грузія) починається промисловий розлив однойменної мінеральної води;

1901 рік: у Львові студенти виступають з вимогою створення українського університету;

1917 рік: у Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджують статут “вільного козацтва”, ухвалюють створення комісії з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1966 рік: у Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкриває першу у світі припливну електростанцію;

1968 рік: сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалює Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства;

1976 рік: католицька церква відмовляється від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії;

1977 рік: у Львові відкривають пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;

2004 рік: відбуваються збори господарського активу Донецької області, на яких приймають резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області;

2005 рік: встановлення Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада);

2018 рік: в Україні запроваджують воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

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