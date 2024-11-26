Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: особливості одеських дітей

Анекдот дня: особливості одеських дітей

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували вам свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій та позитив гарантовані! Читайте та насолоджуйтесь!

Одеські сімейні розбирання.
— Цилю, я тебе благаю — давай розлучимося! У мене вже нема сил більше так жити!
— Ні, Яша, вдовою взяв — вдовою й залишиш…

Одеський страховий агент Рабінович вирішив охреститись. Побиту годину не виходить він від священика. Нарешті, витираючи піт з чола, з’являється у дверях.
— Ну як, — питають у нього, — звершив таїнство хрещення?
— Ні, зате я таки вмовив його застрахуватися від повені!

В Одесі у дбайливої ​​мами син п’є, курить, лається матом, але в шапочці!

У нас є й інші анекдоти:

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