Анекдот дня: особливості одеських дітей

Одеські сімейні розбирання.

— Цилю, я тебе благаю — давай розлучимося! У мене вже нема сил більше так жити!

— Ні, Яша, вдовою взяв — вдовою й залишиш…

Одеський страховий агент Рабінович вирішив охреститись. Побиту годину не виходить він від священика. Нарешті, витираючи піт з чола, з’являється у дверях.

— Ну як, — питають у нього, — звершив таїнство хрещення?

— Ні, зате я таки вмовив його застрахуватися від повені!

В Одесі у дбайливої ​​мами син п’є, курить, лається матом, але в шапочці!

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