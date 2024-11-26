День оливкового дерева и сапожника: что еще празднуют 26 ноября

Что празднуют 26 ноября

Всемирный день оливкового дерева

Этот день посвящен важности оливковых деревьев как символа мира, культуры и природного богатства. Он акцентирует внимание на их вкладе в экологию, пищевую промышленность и здоровый образ жизни. Оливковое дерево также рассматривается как символ устойчивого развития и взаимопонимания между народами.

Международный день сапожника

Этот день призван почтить мастеров, которые изготавливают и ремонтируют обувь, сохраняя традиции и обеспечивая удобство в повседневной жизни. Он напоминает о значении ручного труда и профессионализма в производстве качественной обуви. Сапожничество — это ремесло, сочетающее искусство, технику и творчество.

День борьбы с ожирением

Этот день призван привлечь внимание к проблеме ожирения и ее влиянию на здоровье и качество жизни. Особое внимание уделяется профилактике, здоровому питанию и физической активности как способам предотвращения заболевания. Активности этого дня направлены на повышение осведомленности населения и стимулирование здорового образа жизни.

Именины 26 ноября

Какие сегодня именины: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков.

Кто из известных людей родился 26 ноября

1806 год: украинский общественный деятель, поэт, переводчик Филипп Морачевский (псевдоним Хвилимон Галузенко);

1844 год: украинский фольклорист, специалист по гражданскому праву и процессу Александр Боровиковский;

1858 год: украинский актер Иван Загорский.

Памятные даты 26 ноября

1890 год: в городе Боржоми (Грузия) начинается промышленный разлив одноименной минеральной воды;

1901 год: во Львове студенты выступают с требованием создания украинского университета;

1917 год: в Киеве на заседании Генерального секретариата утверждают устав «вольного казачества», принимают создание комиссии по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;

1966 год: в Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открывает первую в мире приливную электростанцию;

1968 год: сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобряет Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества;

1976 год: католическая церковь отказывается от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии;

1977 год: во Львове открывают памятник первопечатнику Ивану Федорову;

2004 год: проходит собрание хозяйственного актива Донецкой области, на котором принимают резолюцию о предложении трудовым коллективам провести собрания и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области;

2005 год: установление Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября);

2018 год: в Украине вводят военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первого случая военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.

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