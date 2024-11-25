В Одесі спиляли величезну тополю: злочин чи добра справа

Вельми болісно по нервах вдарило повідомлення про те, що деревопад в Одесі 22 листопада таки знайшов собі жертву. Серйозно постраждала пані: численні переломи, зокрема, на превеликий жаль, і хребта.

Багато років минуло відтоді, коли журналістська доля вже змусила мене повідомляти про подібну біду. Тоді в Херсоні велетенська гілка, що впала, скалічила дівчинку, яка щойно вийшла у доросле життя після закінчення школи-інтернату. Перелом хребта, і в доросле життя сирота не увійшла, а в’їхала — на інвалідному візку…

Роки минули, медицина зросла, і будемо сподіватися, що постраждала 22 листопада одеситка заплатить не таку високу ціну за те, що опинилася не в той час не в тому місці. Всього, за уточненими повідомленнями комунальників, за два вітряних дні в Одесі “приземлилося” 19 дерев та великих гілок. На щастя, про постраждалих більше не повідомлялося.

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А давайте-но проаналізуємо ці фото, зроблені мною на одному й тому ж місці з проміжком близько півроку. Одну з цих двох величезних тополь комунальники навесні запідозрили у схильності до падіння через те, що вона стала “копіювати” Пізанську вежу.

Її піддали серйозній обрізці, зменшивши тим самим вагу та парусність, тобто схильність до падіння. Здавалося б, зроблено — і добре. Але ні, у когось (честь йому і хвала) знайшлася клепка, щоб докопатися до глибини глибин — було виявлено, що середина стовбура — це суцільна гниль, і надії на неї немає.

Ззовні ця “міна сповільненої дії” не проглядалася: я там частенько буваю біля бювету, роздивляюся навкруги. Коротше, тополю, як гнилий зуб, восени видалили — і слава Богу.

Звісно, має право на існування питання, а чи не можна було одразу запідозрити й виявити цю внутрішню труху, а не витрачати чималі гроші на обрізку? Не мені про це судити: як казав один з “ільфо-петровських” героїв, “ми в гімназіях не навчалися”. А от якщо хтось із профільних спеціалістів захоче висловити думку з цього питання, — ласкаво просимо.

Валерій БОЯНЖУ, Херсон-Одеса

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