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Церковні свята 26 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковні свята 26 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 26 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.

26 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного Аліпія стовпника.

Що це за день

Цей день присвячений вшануванню святого, відомого своїм подвигом стовпництва — особливою формою духовного життя, що передбачає самітництво та постійні молитви на стовпі. Преподобний Аліпій жив у відданій молитві, суворому пості та усамітненні, надихаючи інших своїм прикладом смирення та духовної стійкості. Його служіння стало символом прагнення до духовної чистоти та зосередження на Божій волі.

У цей день звертаються до святого з проханнями про зміцнення у вірі, допомогу у складних обставинах і благословення на щоденні труди. Традиції цього дня заохочують до молитви, відвідування храмів і духовного переосмислення власного життя.

Що не можна робити 26 листопада

  • Не можна давати і брати в борг гроші.
  • Не слід лихословити, сваритися з рідними.
  • Забороняється вирушати у далекі мандри.

Народні прикмети 26 листопада

  • дивилися, який сьогодні день: випало вже багато снігу на Юрія Весняного (23 квітня) — виросте багато трави;
  • вітер північний — будуть сильні морози;
  • заметіль протягом всього дня — рано виростуть трави й квіти навесні;
  • іній на деревах — чекайте на великий урожай наступного року.

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