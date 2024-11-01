День народження Європейського союзу та день екології: що ще святкують 1 листопада

День народження Європейського союзу

Цей день відзначає створення ЄС, об’єднання європейських держав з метою миру та процвітання. ЄС сприяє економічній, культурній та політичній співпраці, що сприяє розвитку всіх країн-учасниць. Він символізує єдність, взаємодопомогу та стабільність, які Європейський союз прагне досягти для своїх громадян.

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Всесвітній день екології

Мета цього дня – підвищити обізнаність про екологічні проблеми та важливість збереження довкілля. Він нагадує про необхідність збереження природних ресурсів і скорочення забруднення, адже це впливає на життя кожного. У різних країнах в цей день проводять акції, спрямовані на захист довкілля та інформування населення про можливості екологічного способу життя.

Всесвітній день балету

Цей день присвячений вшануванню одного з найвитонченіших видів мистецтва, що об’єднує силу, грацію і виразність. Він дає можливість шанувальникам дізнатися більше про балетне мистецтво, його історію, стилі та традиції. Багато театрів та балетних студій влаштовують спеціальні вистави та майстер-класи, щоб познайомити ширшу аудиторію з цим видом мистецтва.

Всесвітній день вегана

Цей день привертає увагу до веганського способу життя, заснованого на повній відмові від продуктів тваринного походження. Вегани підтримують такий спосіб життя з етичних, екологічних або здоров’яних міркувань. День пропонує людям дізнатися більше про веганство та його користь для здоров’я та довкілля, заохочуючи спробувати веганські продукти і рецепти.

Всесвітній день бізнес-аналітики

Цей день присвячений визнанню важливості професії бізнес-аналітика. Професіонали в цій сфері допомагають організаціям приймати зважені рішення, аналізуючи дані та пропонуючи стратегії для покращення процесів. Їхній внесок особливо важливий у плануванні, прогнозуванні та розумінні ринкових тенденцій. Цей день нагадує про постійний розвиток технологій і значення бізнес-аналітики в сучасному світі.

Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто

Цей день створено для привернення уваги до рідкісного й важкого неврологічного розладу, який часто починається у дитячому віці. Він допомагає підвищити обізнаність про синдром Леннокса-Гасто, його симптоми та виклики, з якими стикаються хворі та їхні сім’ї. У цей день також збирають кошти на дослідження, щоб покращити лікування та діагностику синдрому.

Міжнародний день вина «Ксиномавро»

Присвячений популяризації унікального грецького вина «Ксиномавро», відомого своїм насиченим смаком і характером. Це свято надає шанувальникам можливість дізнатися більше про традиції виноробства, особливості вирощування винограду та вплив клімату на смак напою. В цей день любителі вина відзначають його дегустаціями та культурними заходами.

Міжнародний день ароматичної свічки

Цей день сприяє популяризації ароматичних свічок як елементу, що допомагає створити затишок, зняти стрес і налаштувати на спокій. Він нагадує про важливість атмосфери вдома та її вплив на емоційний стан людини. Також свічки, завдяки натуральним ароматам, часто використовуються в ароматерапії, що підкреслює їхню користь для здоров’я.

День нульового меридіана

Цей день нагадує про нульовий меридіан, що проходить через Грінвіч і використовується для обчислення довготи на глобусі та визначення часу. Це ключова лінія, яка поділяє земну кулю на західну та східну півкулі, відіграючи важливу роль в навігації та картографії. День звертає увагу на важливість точного вимірювання часу і простору для сучасної науки і транспорту.

Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів

Цей день підкреслює важливість поваги та взаєморозуміння у спілкуванні з правозахисниками. Юристи допомагають людям знайти справедливість та захистити свої права в правовій системі. День покликаний знизити негативні стереотипи про представників цієї професії та показати значення їхньої роботи для суспільства.

Мовембер

Щорічна акція, що триває протягом усього місяця, покликана привернути увагу до чоловічого здоров’я, зокрема профілактики раку. Чоловіки відрощують вуса, щоб підтримати ініціативу, залучити увагу суспільства і зібрати кошти на дослідження та лікування онкологічних захворювань. Мовембер нагадує про необхідність регулярних медичних обстежень та піклування про здоров’я.

Іменини 1 листопада

Які сьогодні іменини: Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

Хто з відомих людей народився 1 листопада

1973 рік — офіцер ЗС України та один із “кіборгів” Донецького аеропорту, Герой України Іван Іванович Зубков;

1995 рік — український доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло (псевдо Да Вінчі);

1995 рік — український військовий Данііл Ляшук.

Пам’ятні дати 1 листопада

1179 рік — Філіпп II, перший з королівської династії Капетингів, коронується в Реймському соборі;

1512 рік — уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;

1525 рік — починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу;

1604 рік — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбувається прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”;

1755 рік — столиця Португальського королівства Лісабон повністю руйнується через землетрус;

1781 рік — в Габсбурзькій монархії скасовують кріпацтво;

1800 рік — Джон Адамс стає першим президентом США, який в’їхав у Білий дім;

1814 рік — відкривається Віденський конгрес, скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі;

1894 рік — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголошує про створення антидифтерійної сироватки;

1914 рік — у Канаді приймають Акт, за яким українці — вихідці з Австро-Угорської імперії — були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920;

1918 рік — так званий “Листопадовий чин” у Львові, коли українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР;

1922 рік — припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки;

1927 рік — створюють футбольний клуб “Динамо” (Київ);

1936 рік — Беніто Муссоліні вперше називає союз Королівства Італія і Третього Рейху “віссю”;

1939 рік — Третій Рейх анексовує Західну Польщу і Данциг (Гданськ);

1945 рік — спеціальна комісія союзників оголошує, що Гітлер мертвий;

1991 рік — Чечня проголошує свою незалежність;

1993 рік — у Литві впроваджують візовий в’їзд для жителів СНД;

2006 рік — скоєно замах на Олександра Литвиненка.

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