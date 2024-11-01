Церковні свята 1 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

1 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих безсрібників Косми і Дам’яна.

Що це за день

День пам’яті святих безсрібників Косми і Дам’яна нагадує про подвиг двох братів-лікарів, які безкорисливо служили людям, живучи у Римській імперії в III столітті. Їхні знання медицини й надзвичайна відданість християнській вірі зробили їх прикладом милосердя та віри. Лікували вони безкоштовно, безкорисливо допомагаючи всім, хто звертався до них, незалежно від походження чи віри, за що отримали прізвисько «безсрібники».

Косма і Дам’ян не лише зцілювали тілесні недуги, а й прагнули допомогти людям знайти душевний спокій, здійснюючи багато чудесних зцілень. Їхня діяльність викликала обурення у гонителів християнства, і близько 287 року брати прийняли мученицьку смерть за свою віру. Після смерті їхні реліквії стали святинею, до якої звертаються з молитвами про зцілення та захист.

Що не можна робити 1 листопада

Не варто лихословити і сваритися.

Не можна піддаватися смутку чи зневірі.

Забороняється відмовляти у милостині.

Народні прикмети 1 листопада

дивилися, який сьогодні день: холодна і сніжна погода — до пізньої весни;

високо летять птахи — чекайте на велику кількість снігу;

птахи летять низько — опадів не буде;

багнюка і відлига — через 4 тижні почнеться справжня зима.

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