Європейському союзу — 31 рік: що ми маємо про нього знати

У 1992 році в нідерландському місті Маастрихт глави 12 країн підписали «Договір про Європейський союз». Держави вирішили об’єднатися для участі у спільній економічній та політичній діяльності. Чинності договір набув 1 листопада 1993 року.

На сьогодні до Євросоюзу входять 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Естонія.

У ЄС діє єдиний ринок товарів і послуг, прийнято спільну політику в галузі торгівлі, сільського господарства, рибальства та регіонального розвитку. Ще одна з цілей створення Євросоюзу — вільне переміщення людей між країнами. Договір про скасування внутрішнього прикордонного контролю було укладено в люксембурзькому місті Шенген. Звідси й пішла назва візи.

Офіційний девіз ЄС — «Єдність у різноманітті». Він символізує розмаїття європейських культур і націй та спільну мету — досягнення миру і процвітання.

Територія чотирьох свобод і єдиних стандартів

У 2002 році 12 країн ЄС запровадили на своїй території єдину валюту — «євро». Але у Швеції, Польщі, Чехії, Хорватії, Румунії, Угорщині та Болгарії поки що використовують власну платіжну систему. Це необхідно для ослаблення ризиків, які можуть виникнути при об’єднанні з нерівними економіками.

Євросоюз вважається територією «чотирьох свобод»: пересування громадян, руху капіталу, переміщення товарів і надання послуг. А щоб для цього не виникало перешкод, ЄС намагається привести закони країн-учасниць до єдиних стандартів.

Наявність спільного економічного простору означає, що громадяни ЄС можуть працювати в будь-якій з країн Євросоюзу без спеціальних дозволів. Те саме стосується і ведення бізнесу. А школярі та студенти, переїхавши в іншу країну, можуть там продовжити навчання. Адже навчальні програми в усіх державах ЄС схожі. Єдині стандарти діють також у системах охорони здоров’я та пенсійного забезпечення.

Як вступити до Євросоюзу?

Для вступу до ЄС держава зобов’язана дотримуватися принципів демократії, поваги до прав людини, правової держави. Країні-кандидату необхідно мати конкурентоспроможну ринкову економіку, визнавати загальні правила і стандарти ЄС. А також — провести реформи.

Сьогодні статус кандидата на вступ до ЄС мають Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Туреччина, Сербія, Україна та Молдова. Поки що не відповідають вимогам ЄС, але хочуть до нього вступити: Косово, Боснія і Герцеговина, Грузія.

Кожна країна має право на вихід відповідно до Договору про ЄС. На сьогодні ним скористалася тільки Велика Британія, яка покинула Євросоюз 2020 року.

Договір про Євросоюз допускає введення санкцій проти країн, що порушують його цінності. Порушника можуть відключити від фінансових проектів і програм розвитку або тимчасово призупинити право голосу в Раді ЄС. Так, у 2018 році Єврокомісія ввела санкції проти Польщі за порушення принципу незалежності суду. У підсумку парламент Польщі був змушений скасувати спірні закони з метою дотримання принципів ЄС.

Як формується бюджет ЄС і на що він витрачається?

Бюджет Євросоюзу формується переважно з внесків держав-учасниць. Витрачаються кошти на програми розвитку сільського господарства і природних ресурсів; розширення транспортних мереж ЄС; наукові дослідження і розробки; допомогу регіонам, що відстають. Субсидування слабших країн потрібне, щоб підключити їх до єдиного ринку ЄС. Тому щороку дотації отримують Польща, Румунія, Греція, Португалія, Іспанія. Останнім часом обговорюється варіант, коли розмір субсидій буде пов’язаний із дотриманням країною-одержувачем «принципів демократії» та «європейських цінностей».

Що дасть Україні членство в ЄС?

Ще пів року тому мало хто вірив, що наша країна може стати членом Європейського Союзу. У самій організації говорили, що Україна далека від вимог ЄС, а євроспільнота не готова до розширення. Але в червні наша країна отримала статус кандидата. Щоправда, у цьому статусі Україна може «зависнути» на невизначений термін.

Вступ до ЄС має прискорити економічний розвиток України. Адже це відкриє для нас європейські ринки. Збільшення експорту сприятиме нарощуванню виробництва, що створить нові робочі місця. А розширення імпорту підвищить конкуренцію і, отже, знизяться ціни, а якість товарів і послуг підвищиться.

Українська система освіти підтягуватиметься до європейських стандартів. І після закінчення вишів наші студенти отримають дипломи, визнані в Європі.

Також Україні доведеться вирішити проблему корупції.

Звісно, вступ до Євросоюзу має і негативні сторони. Суперництво на європейських ринках, безперечно, сприятиме економічному розвитку. Але низка наших підприємців можуть програти в конкурентній боротьбі.

Фото з відкритих джерел

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