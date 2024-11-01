Одеський Привоз на початку листопада: ціни на «головне» та помаранчеві непорозуміння

Що ж то було?

Біля хурми:

– Слухай, тут хурма по сто п’ятдесят. Я ж бачив отам по шістдесят.

Продавчиня:

– І де це ви бачили хурму по шістдесят? Як ви таке могли бачити?

Інший покупець:

– Де, де, підкажіть!

– Он там, де годинники.

– Ага, хурма, де годинники. Щось я там ніякої хурми не бачив.

Ще один потенційний покупець:

– Може, то не хурма була?

– Як не хурма? Помаранчева. То ж хурма.

Продавчиня:

– Та то, мабуть, таки не хурма. То апельсини. Помаранчеві.

Потенційний покупець:

– То були не апельсини й не хурма. То були, мабуть, помідори. Помаранчеві…

Перший покупець, який усіх заплутав:

– Ой, таки, мабуть, я щось не зрозумів. Головне, воно ж все помаранчеве та однакового розміру…

А тепер – про ціни на Привозі (різних «розмірів»).

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-40 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 40-100 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 70-90 грн;

солодкий перець – 50-70 грн;

баклажани – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 110-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливи – 20-45 грн;

виноград – 70-90 грн;

хурма – 90-180 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 150-250 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 90-110 грн;

карасі – 45-80 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

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Фото авторки