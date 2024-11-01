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Одеський Привоз на початку листопада: ціни на «головне» та помаранчеві непорозуміння

Одеський Привоз на початку листопада: ціни на «головне» та помаранчеві непорозуміння

Осінній Привоз… Жовтень змінюється листопадом. Але ж поки що доволі тепло. Асортимент – багатий. Людей – море… Що там з цінами та що викликає деякі непорозуміння?..

Що ж то було?

Біля хурми:

– Слухай, тут хурма по сто п’ятдесят. Я ж бачив отам по шістдесят.

Продавчиня:

– І де це ви бачили хурму по шістдесят? Як ви таке могли бачити?

Інший покупець:

– Де, де, підкажіть!

– Он там, де годинники.

– Ага, хурма, де годинники. Щось я там ніякої хурми не бачив.

Цены на хурму на одесском Привозе

Ще один потенційний покупець:

– Може, то не хурма була?

– Як не хурма? Помаранчева. То ж хурма.

Продавчиня:

– Та то, мабуть, таки не хурма. То апельсини. Помаранчеві.

Потенційний покупець:

– То були не апельсини й не хурма. То були, мабуть, помідори. Помаранчеві…

Перший покупець, який усіх заплутав:

– Ой, таки, мабуть, я щось не зрозумів. Головне, воно ж все помаранчеве та однакового розміру…

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А тепер – про ціни на Привозі (різних «розмірів»).

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-40 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 70-90 грн;
  • солодкий перець – 50-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Осенний Привоз: овощи

Привоз: сладкий перец и другие овощи

Привоз: картошка

Овощи на Привозе в ноябре

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливи – 20-45 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн.

Яблоки на осеннем Привозе

На Привозе: хурма и яблоки

Помидоры на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 150-250 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Привоз: цены на яйца

Одесский Привоз: молочная продукция

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясо и сало

Одесский Привоз: мясной корпус

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: цены на рыбу

  • товстолобик – 90-110 грн;
  • карасі – 45-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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