Одеський Привоз на початку листопада: ціни на «головне» та помаранчеві непорозуміння

Осінній Привоз… Жовтень змінюється листопадом. Але ж поки що доволі тепло. Асортимент – багатий. Людей – море… Що там з цінами та що викликає деякі непорозуміння?..
Що ж то було?
Біля хурми:
– Слухай, тут хурма по сто п’ятдесят. Я ж бачив отам по шістдесят.
Продавчиня:
– І де це ви бачили хурму по шістдесят? Як ви таке могли бачити?
Інший покупець:
– Де, де, підкажіть!
– Он там, де годинники.
– Ага, хурма, де годинники. Щось я там ніякої хурми не бачив.
Ще один потенційний покупець:
– Може, то не хурма була?
– Як не хурма? Помаранчева. То ж хурма.
Продавчиня:
– Та то, мабуть, таки не хурма. То апельсини. Помаранчеві.
Потенційний покупець:
– То були не апельсини й не хурма. То були, мабуть, помідори. Помаранчеві…
Перший покупець, який усіх заплутав:
– Ой, таки, мабуть, я щось не зрозумів. Головне, воно ж все помаранчеве та однакового розміру…
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А тепер – про ціни на Привозі (різних «розмірів»).
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-40 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 70-90 грн;
- солодкий перець – 50-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливи – 20-45 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 150-250 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 90-110 грн;
- карасі – 45-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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Фото авторки