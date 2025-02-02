Стрітення Господнє: що це за свято і в чому його зміст

«Стрітення» означає «зустріч». Цей день присвячений події, описаній в Євангелії від Луки – про те, як святі Йосип і Діва Марія, згідно з давнім звичаєм, через 40 днів після народження свого первістка принесли немовля Ісуса до храму, щоб присвятити Богу. Тут і відбулася зустріч маленького Ісуса з праведним старцем Симеоном, який після цього отримав прізвисько Богоприйменець.

Симеон був благочестивим чоловіком, який отримав від Святого Духа пророцтво, що він не помре до зустрічі з Сином Божим. За переказами, у віці 300 років старець побачив Ісуса і зрозумів, що пророцтво здійснилося.

Взявши Ісуса на руки, він промовив свою знамениту молитву: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром; бо побачили мої очі спасіння Твоє».

Також у храмі була пророчиця Анна, яка славила Бога і розповідала про Ісуса як про Месію.

Стрітення Господнє символізує зустріч людства, що очікувало приходу Месії в цей світ, з Богом, а праведний Симеон уособлює все людство,

Прикмети на Стрітення: якою буде весна?

За прикметами цього дня судять, якою буде весна, а в народі свято називають просто – Стрітення і вважають його днем, коли зима зустрічається з літом:

якщо на Стрітення відлига – весна буде теплою;

де сніг – весна буде дощовою і довгою;

завірюха 2 лютого – до пізньої та холодної весни, сніг пішов – буде добрий урожай пшениці;

розгулявся сильний вітер – буде врожай фруктів, а якщо погода спокійна – вродить льон.

У народі є приказка про погоду цього дня: «На Стрітення сонце – на літо, зима – на мороз». Але зима все одно поступово йде на спад, а весна, навпаки, набирає сили.

Що не можна робити сьогодні

У церковне свято 2 лютого церква, як і будь-якого іншого дня, ганьбить лайку, злість, брехню, лінь, заздрість, жадібність, розпач. Не слід відмовляти у допомозі, ображати будь-кого, мстити.

У народі на Стрітення є ряд суворих заборон. І за народними прикметами сьогодні не можна:

вирушати в дорогу;

рубати дерева;

прибирати вдома та рукоділляти.

За народними повір’ями, якщо порушити останню заборону, то до будинку може потрапити блискавка. У церкві подібних заборон немає, але вважається, що на свято потрібно знайти час для молитви.

Що можна робити сьогодні

У православне свято сьогодні віруючі йдуть у храм – там відбуваються святкові служби, освячують свічки та воду. У молитвах до Всевишнього та Діви Марії просять сімейного благополуччя, здоров’я, зцілення хворих.

Освячення свічок на Стрітення – найстаріша традиція. Перед початком літургії звершується особливий «Чин благословення свіщ»: над свічками вимовляють молитву, окроплюють їх святою водою і роздають віруючим. Таку свічку запалюють вдома щоразу під час молитви.

Також на Стрітення освячують воду – у народі її вважають цілющою.

За старих часів у народі також був звичай набирати опівночі на Стрітення воду з трьох колодязів. Її давали пити хворим людям, окропляли худобу та купали в ній маленьких дітей – вірили, що ця вода має чудодійні властивості.