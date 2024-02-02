Сьогодні Стрітення Господнє: значення свята і хто з ким зустрічається цього дня

Стрітення – це коли зима зустрічається з весною – так кажуть у народі. Протоієрей Андрій Шиманович допоміг розібратися, що ж насправді відбувається цього дня.

Відзначається Стрітення Господнього у 2024 році, після переходу на новоюліанський календар — 2 лютого. Раніше його відзначали – 15 лютого.

Слов’янське слово «стрітення» дійсно перекладається на сучасну російську мову як «зустріч». Проте свято Стрітення Господнього не має жодного відношення до зустрічі зими з весною. Це не більше ніж народні забобони і результат навколоцерковної міфотворчості людей, мало знайомих з істинним вченням церкви .

Насправді йдеться про ту зустріч, яка відбулася понад дві тисячі років тому в Єрусалимському храмі. Цього дня — сороковий день після Різдва Христового — Діва Марія і праведний Йосип, дотримуючись старозавітного закону, принесли Немовля Ісуса в єрусалимський храм, щоб присвятити Його Богу.

У храмі Немовля Ісуса зустрів праведний старець Симеон – один з найосвіченіших людей свого часу. За переказами, він був одним із сімдесяти перекладачів Святого Письма з єврейської грецькою мовою. Коли праведний Симеон, ще за 300 років Рождества Христового, перекладав книгу пророка Ісаї , він дійшов до слів: «Се Діва в утробі прийме і народить Сина» – і засумнівався: хіба діва може народити? Він хотів уже вставити замість слова “Діва” слово “дружина”, як раптом йому з’явився ангел і, утримавши за руку, сказав, що Симеон не помре, доки не побачить виконання пророцтва.

І ось, день прийшов. Виконалося те, на що старець чекав усе своє непосильно довге життя. Симеон взяв на руки Немовля, народжене від Діви, і радісно вигукнув: «Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, зі світом…» — виповнилося пророцтво ангела і тепер старець міг спокійно померти.

По суті, свято Стрітення Господнього нагадує про зустріч двох епох в історії людства – епохи Старого Завіту, яку уособлює старець Симеон, і епохи Завіту Нового, який уклав з людьми прийшов Месія, Господь Ісус Христос.

Читайте також: Православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським та юліанським стилями